Для рязанцев проведут бесплатные репетиции к «Народному плясу» в кремле

Праздник с русскими танцами и костюмами станет частью проекта «Летний день в Рязанском кремле», который в этом году отметит 25-летие. 2 июля все желающие смогут познакомиться с «русским лирическим», кадрилями и другими популярными танцами наших предков, а также присоединиться к общему кругу и сыграть в народные игры. Акцию проводит движение «Губернский бал».

Рязанцев, независимо от возраста и уровня подготовки, ждут на бесплатных репетициях к «Народному плясу», где можно будет разучить самые простые танцы. 22 и 28 июня танцклассы пройдут в Рязанском дворце молодежи, с 18.30 до 20.30, в холле первого этажа. А 29 июня, с 18.30 до 20.00, все танцы еще раз отрепетируют «в полевых условиях» во дворе Рязанского кремля. Для участия в празднике желательна одежда в русском стиле. Подробности о «Народном плясе» можно узнать в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/narodny_plyas.

«Летний день в Рязанском кремле» проводится ежегодно в первое воскресенье июля. Для посетителей открываются все экспозиции музейного комплекса, работают ярмарки изделий ручной работы и мастер-классы по народным ремеслам. На сцене выступают вокальные коллективы региона, а танцоры воссоздают атмосферу Древней Руси.

Фото группы «Народный пляс в Рязанском кремле» «ВКонтакте»