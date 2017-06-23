В Рязанской областной библиотеке работники культуры из регионов Центральной России обсуждают использование потенциала некоммерческих организаций в образовании и культуре

Сегодня здесь начала работу межрегиональная конференция, организованная в рамках подготовки к 3-му культурному форуму регионов России. Конференция, организованная Общественной палатой РФ, Общественной палатой Рязанской области при активном содействии правительства Рязанской области, будет работать в течение двух дней.

Сегодня в библиотеке на четырех площадках осуществляется образовательная программа. Работой каждой из этих площадок руководят квалифицированные эксперты. Так, директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» Академии госслужбы Ольга Астафьева обсудит с участниками форума проблемы регулирования социокультурной сферы. Президент делового клуба «Экономика и наследие», директор проектов АНО «Коломенский посад» Дмитрий Ойнас работает на площадке, темой которой стали творческие индустрии и социальное предпринимательство. Практики и механизмы привлечения социально ориентированных НКО к оказанию социальных услуг – в центре внимания еще одной площадки, работой которой руководит член научно-консультативного совета Общественной палаты РФ Оксана Коротеева. Советник при ректорате Московского педагогического университета Ольга Фиофанова обсудит с участниками конференции роль образования в социокультурном развитии России. В работе на каждой из четырех площадок запланированы лекции, семинары, тренинги и мастер-классы.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, обратившись к участникам конференции, отметила особую роль культурной составляющей в образовании и воспитании подрастающего поколения и необходимость взаимодействия в этой сфере с НКО.

Завтра в рамках подготовки к культурному форуму регионов России состоится научно-практическая конференция, на которой будут обсуждаться новые подходы к использованию потенциала НКО в сфере образования и культуры и итоги работы четырех образовательных площадок.