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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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Рязанская область на 2 месте среди регионов РФ по выполнению Майских Указов Президента РФ в сфере экономики

14:46 / Экономика
По результатам исследования компании «Медиалогия», в мае область вошла в тройку регионов – лидеров по реализации Майских Указов Президента РФ В.В. Путина в сфере экономики

По словам главы региона Николая Любимова, исполнение «Майских Указов» Президента РФ является приоритетом, так как позволит вывести область на качественно новый уровень развития. «Ключевая задача сегодняшнего дня – развитие экономики, в первую очередь, за счет привлечения инвестиций», – сказал Николай Любимов. Он уточнил, что наиболее перспективными считает такие направления, как IT-технологии и робототехнику, радиоэлектронику, производство автокомпонентов, логистическую и строительную индустрию, АПК, пищевую промышленность, глубокую переработку продуктов нефтехимии, выпуск фармацевтических препаратов, туризм.

Глава региона отметил, что в большинстве отраслей с начала текущего года наблюдается положительная динамика. Для того, чтобы ее сохранить, ведется активная работа по улучшению качества деловой среды за счет взаимодействия с бизнес-сообществом, продвижению возможностей региона, совершенствованию инвестиционной инфраструктуры, в том числе на основе государственно-частного партнерства, модернизации действующих производств, подготовке специалистов, востребованных на рынке труда.

Николай Любимов добавил, что за последнее время повысилась эффективность взаимодействия с федеральными институтами развития, также заключен ряд соглашений по обеспечению доступного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, в котором занято 30 процентов трудоспособного населения региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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