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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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На рынках Рязанской области подешевели куриные яйца и гречка, а картофель и капуста подорожали

14:59 / Экономика

По данным Рязаньстата, с 13 по 19 июня в регионе отмечено снижение цен на такие социально значимые продовольственные товары, как яйцо куриное – на 1,4 процента, крупа гречневая-ядрица – на 1,2 процента, молоко – на 1 процент, лук репчатый, сахар-песок – на 0,6 процента, пшено, соль – на 0,5 процента, свинина – на 0,4 процента, мука пшеничная, рис – на 0,1 процента. Повышение цены зафиксировано на капусту белокочанную – на 28,1 процента, картофель – на 9,5 процента, морковь – на 8,8 процента, яблоки – на 4 процента. По таким позициям, как рыба мороженая, масло сливочное, масло подсолнечное, мясо кур, говядина, баранина, чай, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, вермишель цена незначительно увеличилась или осталась без изменения.

Наблюдаемая в регионе динамика потребительских цен в основном отражает общероссийскую тенденцию. По данным минэкономразвития России, в мае в рейтинге субъектов РФ Рязанская область входит в число двенадцати регионов с наименьшим уровнем цен на отдельные социально значимые товары.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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