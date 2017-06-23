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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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В Александро-Невском районе жителям представили издания краеведческого проекта «Мое село на карте Рязанской области»

15:13 / Культура
Коллектив центральной районной библиотеки подготовил к изданию несколько книг об истории и культуре поселков и деревень района

Все серия целиком будет включать в себя 75 изданий – по числу населенных пунктов. В них войдут материалы, которые собирались в библиотеке десятилетиями. Это документы, фотографии, письма, воспоминания – все то, что является свидетельством уходящего времени и позволяет судить о жизни людей в прошлом и позапрошлом столетиях.

Инициатива библиотекарей получила поддержку местной администрации и выросла в проект «Мое село на карте Рязанской области». Организаторы считают, что работа над изучением истории малой родины позволит вовлечь в исследовательскую деятельность школьников, будет способствовать воспитанию патриотизма, интереса к родному краю. Кроме того, проект соответствует задаче, поставленной главой региона Николаем Любимовым, – сохранять и преумножать историко-культурное наследие Рязанского края.

Презентация серии состоялась в районном Дворце культуры. Заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки Елена Рогачева рассказала, с чего началась работа над краеведческим проектом. Первой ласточкой стала брошюра «Большой России малый уголок», выпущенная к 300-летию села Красное Знамя. На данный момент издано еще две книги: об истории деревни Борисовка («Уголок России – отчий дом») и села Ленино («К живым огням родного очага»).

– Через пару лет мы планируем издать подобные брошюры буквально о каждом населенном пункте нашего района, – поделилась своими планами Елена Васильевна. – Уверены, что они будут востребованы, потому что видим, как растет интерес к историко-культурному наследию малой родины, ее традициям и современности, особенно у молодого поколения.

– Проект, предложенный нашими библиотекарями важен на только для Александро-Невского района, но и для всей Рязанской области, - считает депутат районной Думы от «Единой России» Валентина Забелина. – Если в каждом районе появится такая краеведческая серия, составленная своими силами, мы сможем решить задачу, поставленную главой региона Николаем Любимовым – сохранять каждую крупицу памяти об уходящих поколениях, знать и распространять информацию о достопримечательностях родного края.

Глава района Владимир Федорович Оводков поблагодарил работников библиотеки за доброе начинание и пожелал им успехов в дальнейшей реализации столь значимого проекта – развитие страны начинается с небольших сел и деревень.

А еще Владимир Федорович порадовал всех новостью: инициативная группа подняла вопрос о строительстве памятника князю Александру Невскому в районе. Эта инициатива полностью поддержана. К концу 2018 года памятник будет установлен и торжественно открыт.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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