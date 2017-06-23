С начала года в Рязанской области произошло полсотни ДТП с участием мотоциклистов

Как сообщает сайт УМВД России по области, в автоавариях с участием мототранспорта в этом году в регионе погибли 6 человек и 52 получили травмы.

Сотрудники рязанской ГИБДД усилили работу по профилактике ДТП, участниками которых становятся мотоциклисты. В ходе рейдов, которые прошли вчера в областном центре, полицейские выявили более 10 нарушений правил дорожного движения, которые допустили мотоциклисты. По данным ведомства, среди нарушений - управление мототранспортом без прав и регистрационных документов на транспортное средство, езда и перевозка пассажиров без шлемов.