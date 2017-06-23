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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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В рязанском избиркоме провели семинар-совещание для территориальных комиссий

15:32 / Общество

Представители региональных избирательных комиссий получили подробную информацию об особенностях предстоящих выборов. Она касалась как юридических нововведений, так и технических аспектов. Во-первых, на предстоящих выборах действует мораторий на удаление с участков гражданских наблюдателей и журналистов. Итоговые протоколы необходимо будет приводить в формат, соответствующий современным цифровым технологиям, с использованием таких новшеств, как QR-код. Кроме того на ряд участков вернутся автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней. На предстоящих в сентябре выборах всенародным голосованием будет определяться, кто займет пост губернатора, кроме того, параллельно пройдет 130 муниципальных выборов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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