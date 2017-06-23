В рязанском избиркоме провели семинар-совещание для территориальных комиссий

Представители региональных избирательных комиссий получили подробную информацию об особенностях предстоящих выборов. Она касалась как юридических нововведений, так и технических аспектов. Во-первых, на предстоящих выборах действует мораторий на удаление с участков гражданских наблюдателей и журналистов. Итоговые протоколы необходимо будет приводить в формат, соответствующий современным цифровым технологиям, с использованием таких новшеств, как QR-код. Кроме того на ряд участков вернутся автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней. На предстоящих в сентябре выборах всенародным голосованием будет определяться, кто займет пост губернатора, кроме того, параллельно пройдет 130 муниципальных выборов.