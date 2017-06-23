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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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ФК «Рязань» сыграет с владимирским «Торпедо»

16:06 / Спорт
В рамках подготовки к новому сезону ФОНБЕТ Первенства ПФЛ ФК «Рязань» проведет контрольный матч

29 июня, в четверг, наша команда будет принимать представителя группы «Запад» «Торпедо-Владимир». Встреча пройдет на стадионе «Олимпиец», начало в 14:00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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