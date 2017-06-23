29 июня, в четверг, наша команда будет принимать представителя группы «Запад» «Торпедо-Владимир». Встреча пройдет на стадионе «Олимпиец», начало в 14:00.
ФК «Рязань» сыграет с владимирским «Торпедо»
16:06 22.06.2017 / Спорт
В рамках подготовки к новому сезону ФОНБЕТ Первенства ПФЛ ФК «Рязань» проведет контрольный матч
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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