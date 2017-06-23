ФК «Рязань» сыграет с владимирским «Торпедо»

В рамках подготовки к новому сезону ФОНБЕТ Первенства ПФЛ ФК «Рязань» проведет контрольный матч

29 июня, в четверг, наша команда будет принимать представителя группы «Запад» «Торпедо-Владимир». Встреча пройдет на стадионе «Олимпиец», начало в 14:00.