В Рязани продолжается дорожный ремонт

Как сообщает сайт администрации областного центра, строительно-монтажные работы проводятся на проезжих частях улиц Чкалова, Разина, Трудовой, Большой, Первомайскому проспекту, Северного и Южного переулков, участка дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина. На Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской и Высоковольтной продолжается обустройство дорог.

Также с 19 по 22 июня на участках автомобильных дорог по улицам Боголюбова, Петрова, Московском шоссе (дублер), 3-и Бутырки, Лагерной, Ленина, Тимакова, проезде Щедрина ликвидировали дорожные ямы на общей площади около 336 квадратных метров.