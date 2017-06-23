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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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В Рязани продолжается дорожный ремонт

16:11 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, строительно-монтажные работы проводятся на проезжих частях улиц Чкалова, Разина, Трудовой, Большой, Первомайскому проспекту, Северного и Южного переулков, участка дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина. На Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской и Высоковольтной продолжается обустройство дорог.

Также с 19 по 22 июня на участках автомобильных дорог по улицам Боголюбова, Петрова, Московском шоссе (дублер), 3-и Бутырки, Лагерной, Ленина, Тимакова, проезде Щедрина ликвидировали дорожные ямы на общей площади около 336 квадратных метров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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