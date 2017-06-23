Рязанские студенты предложили варианты благоустройства городских парков и скверов

В Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета состоялась презентация проекта «Парки-хранители традиций и истории». Он подразумевает открытие художественной мастерской современного дизайна, где по техническому заданию администрации города студенты будут разрабатывать эскизные предложения по комплексному архитектурно-художественному решению и благоустройству парков, скверов и пешеходных зон, находящихся на пересечении основных туристских маршрутов Рязани.

Проект призван сохранить исторический облик старых улочек и в то же время наполнить современным содержанием многочисленные места для отдыха горожан.

Четыре первых студенческих разработки, которые могут стать основой для защиты дипломов, были представлены сегодня. Это варианты благоустройства Лесопарка (причальная зона), парка городского Дворца детского творчества, сквера имени академика Уткина и проект сквера имени Я.П. Полонского. Идеи студентов оценили врио губернатора Николай Любимов, глава администрации Рязани Олег Булеков, министр культуры и туризма области Виталий Попов.

– Все проекты интересные, они выполнены профессионально, и главное, с душой. Это сразу чувствуется. Очень важно, что люди, которые не находятся на службе в государственных или муниципальных учреждениях, проявляют свою инициативу, – говорит врио губернатора Николай Любимов. – Общественные городские пространства должны быть максимально комфортными для жителей и туристов. Этого нам пока не хватает. Парки и скверы нужно приводить в порядок. В студенческих проектах мы видим творческий подход к их благоустройству. В зеленых зонах предусмотрены места для отдыха, прогулок, занятий спортом. Мне понравилось, что студенты сочетают в своих проектах русские традиции и хай-тек, с использованием современных креативных «фишек». Все идеи должны пройти общественное обсуждение, после чего их необходимо реализовывать. Будем привлекать спонсорские деньги или выделять их из областного и муниципального бюджетов, попробуем привлечь федеральные средства. Не такие уж и серьезные потребуются затраты по сравнению с тем эффектом, который получится от благоустройства зеленых зон. Мы должны сделать Рязань комфортной для жизни и привлекательной для туристов.