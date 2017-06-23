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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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В Рязанской области появился «Сад фитонцидов»

16:21 / Здоровье
Его высадили сасовские медики
В Рязанской области появился «Сад фитонцидов»

20 июня сотрудники Сасовской центральной районной больницы и представители общественности города высадили хвойные и другие, богатые фитонцидами, растения в будущей зоне отдыха, прилегающей к зданию больницы. Так стартовал проект «Сад фитонцидов».

С полезной инициативой выступил коллектив акушерского отделения ЦРБ, а главным инициатором стала районный врач-педиатр, неонатолог Марина Пономарева, которая уверена в благотворном влиянии природы на организм человека. «Из окон нашего отделения открывается вид на зеленую поляну в обрамлении березок, – рассказывает врач. – И мы задали себе вопрос: а почему на этом месте не поставить лавочки, не разбить цветники, не посадить специальные растения, которые выделяют в воздух большое количество полезных ароматических веществ? Подумали, что можно использовать эту территорию для дополнительного оздоровления наших больных. Руководство поддержало нашу инициативу, и вот она уже претворяется в жизнь».

Марина Пономарева так же призналась, что на мысль о чудо-саде ее натолкнуло выступление главы региона Николая Любимова, который рассказывал, что предстоит сделать в этом году в системе здравоохранения области. Среди прочего, он упомянул об участии региона в федеральном проекте «Бережливая поликлиника», разработанного государственной корпорацией «Росатом».

«Мы видим, что в регионе реализуют инновационные, современные проекты, о которых раньше мы даже подумать не могли, – говорит Марина Федоровна. – Так почему бы и нам не реализовать свои наработки, которые до этого не применялись? Деятельное отношение главы региона к работе и жизни дает всем нам хороший пример».

В скором времени в разбитом медиками совместно с жителями Сасово «Саду фитонцидов» появятся удобные деревянные скамейки, и здесь можно будет не только прогуливаться, но и отдыхать сидя. Это будет полезно пациентам и с заболеваниями верхних дыхательных путей, и с нарушениями нервной системы, и в целом для укрепления иммунитета. Инициаторы надеются, что их идею переймут и другие медицинские учреждения области, и сады с полезными растениями появятся в других местах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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