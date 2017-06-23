10:26 МСК
Пятница
23 / 06 / 2017
Выпуск № 115 (5402)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
135

В Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера началась защита дипломов

16:55 / Культура
Сегодня и завтра свои проекты представляют дизайнеры
Автор фото: Елена Коренева | В Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера началась защита дипломов
Фото: Елена Коренева.

36 выпускников под руководством педагогов Любови Вороновой, Вячеслава Дементьева, Натальи Криворотовой и Юлии Муравьевой создали яркие, интересные работы в сфере графического дизайна. Это издательские проекты, фирменный стиль для организаций и мероприятий, как реальных, так и выдуманных (фестиваль корейского кино, курсы японского, музыкальный диск, зоомагазин и цветочный – фантазия только приветствуется). Государственную экзаменационную комиссию на защите дизайнеров возглавляет вице-президент Союза дизайнеров России Виктор Сумароков из Тулы, выпускник РХУ.

Выпускники-живописцы представят свои холсты в субботу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Александро-Невском районе жителям представили издания краеведческого проекта «Мое село на карте Рязанской области»

В Рязанской областной библиотеке работники культуры из регионов Центральной России обсуждают использование потенциала некоммерческих организаций в образовании и культуре

Для рязанцев проведут бесплатные репетиции к «Народному плясу» в кремле

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:37
Еще четыре игрока пополнили состав ФК «Рязань»
09:33
Более 1500 писем ветеранам отправили рязанские школьники в рамках областной акции «Мы – помним!»
09:13
Рязанцев приглашают на «Большую зарядку»
09:01
Рязанские фермеры познакомились с опытом кооперативов в Липецкой области
19:10
Народный артист СССР Иосиф Кобзон спел для рязанских ветеранов песни на стихи Сергея Есенина и песни военных лет
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы