В Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера началась защита дипломов

Сегодня и завтра свои проекты представляют дизайнеры

36 выпускников под руководством педагогов Любови Вороновой, Вячеслава Дементьева, Натальи Криворотовой и Юлии Муравьевой создали яркие, интересные работы в сфере графического дизайна. Это издательские проекты, фирменный стиль для организаций и мероприятий, как реальных, так и выдуманных (фестиваль корейского кино, курсы японского, музыкальный диск, зоомагазин и цветочный – фантазия только приветствуется). Государственную экзаменационную комиссию на защите дизайнеров возглавляет вице-президент Союза дизайнеров России Виктор Сумароков из Тулы, выпускник РХУ.

Выпускники-живописцы представят свои холсты в субботу.