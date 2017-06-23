10:26 МСК
Пятница
23 / 06 / 2017
Выпуск № 115 (5402)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
117

В рязанской высотке ликвидировали условный пожар

16:58 / Общество
В рязанской высотке ликвидировали условный пожар

В областном центре прошли учения, в ходе которых огнеборцы отработали действия по тушению возгораний в высотных зданиях.

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, по сценарию учений, в одной из квартир на 11 этаже пятнадцатиэтажного жилого дома произошло короткое замыкание и начался пожар. К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения и смена аварийно-спасательной службы. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению загорания. С помощью автолесницы пожарные спасли жильцов квартиры, в которой бушевало условное пламя. Пожар ликвидировали в кратчайшее время и с минимальным материальным ущербом.

Фото с сайта главного управления МЧС России по области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские студенты предложили варианты благоустройства городских парков и скверов

В рязанском избиркоме провели семинар-совещание для территориальных комиссий

С начала года в Рязанской области произошло полсотни ДТП с участием мотоциклистов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:37
Еще четыре игрока пополнили состав ФК «Рязань»
09:33
Более 1500 писем ветеранам отправили рязанские школьники в рамках областной акции «Мы – помним!»
09:13
Рязанцев приглашают на «Большую зарядку»
09:01
Рязанские фермеры познакомились с опытом кооперативов в Липецкой области
19:10
Народный артист СССР Иосиф Кобзон спел для рязанских ветеранов песни на стихи Сергея Есенина и песни военных лет
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы