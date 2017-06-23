В рязанской высотке ликвидировали условный пожар

В областном центре прошли учения, в ходе которых огнеборцы отработали действия по тушению возгораний в высотных зданиях.

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, по сценарию учений, в одной из квартир на 11 этаже пятнадцатиэтажного жилого дома произошло короткое замыкание и начался пожар. К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения и смена аварийно-спасательной службы. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению загорания. С помощью автолесницы пожарные спасли жильцов квартиры, в которой бушевало условное пламя. Пожар ликвидировали в кратчайшее время и с минимальным материальным ущербом.

Фото с сайта главного управления МЧС России по области