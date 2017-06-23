Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по исполнению Майских Указов в социальной сфере

Согласно рейтингу компании «Медиалогия», в мае 2017 года Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации Майских Указов Президента РФ В.В. Путина в социальной сфере, регион занял 7-е место

По словам главы региона Николая Любимова, в бюджет области текущего года внесены изменения с тем, чтобы продолжить повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, что является одной из основных задач, обозначенных в Майских Указах Президента РФ. На увеличение зарплат отдельным категориям работников госучреждений дошкольного и дополнительного образования детей, культуры, а также сферы здравоохранения и социальной защиты населения зарезервировано более 1 млрд. 450 млн. рублей.

В соответствии с поручением главы региона Николая Любимова, в области продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. «Это позволит решить одну из важнейших задач – обеспечить доступность и качество медицинских услуг в полном объеме для жителей региона», – сказал Николай Любимов. Он отметил, что в Рязани продолжается строительство комплекса клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 мест, развитие и переоснащение сети ФАПов в сельских населенных пунктах. Кроме того, в ряде поликлиник Рязани ведется внедрение новой системы, разработанной ГК «Росатом», которая позволяет развести потоки больных и здоровых людей, сократить время ожидания приема и увеличить время, которое врач может уделить пациенту.

По словам главы региона, при поддержке федерального центра планируется ежегодно обновлять не менее чем на 20 процентов автопарк скорой медицинской помощи. Ожидается, что уже в ближайшее время в регион поступят 23 новые машины.

Источник: сайт правительства Рязанской области