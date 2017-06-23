В Рязани по ряду адресов отключат холодную воду
Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 9.30 до 16.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Горького, д. 2, д. 4,
ул. Юннатов, д. 2/6, д. 4,
ул. Циолковского, д. 18/6, д. 20, д. 22 (строительный колледж).
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Ранее по теме:
В Рязани продолжается дорожный ремонт
В Рязани по одной из улиц изменится схема движения общественного транспорта
Рязанцев спросят: какой парк имени Ю.А. Гагарина им нужен?