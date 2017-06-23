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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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В Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

17:15 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 9.30 до 16.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Горького, д. 2, д. 4,

ул. Юннатов, д. 2/6, д. 4,

ул. Циолковского, д. 18/6, д. 20, д. 22 (строительный колледж).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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