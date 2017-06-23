В Рязанской области наградили лучших изобретателей и рационализаторов

Начальник организационно-правового отдела регионального минпрома Александр Паршин провел в технопарке РГРТУ торжественное собрание, посвященное предстоящему Дню изобретателя и рационализатора. Открывая его, Александр Николаевич назвал такие цифры. Около 3500 рязанских изобретателей и рационализаторов ежегодно подают заявки на получение охранных документов в сфере интеллектуальной собственности. В 2016 году 1500 их разработок внедрено в производство. Экономический эффект от использования интеллектуальной собственности составил в регионе 270 миллионов рублей. Высокими темпами развивается изобретательская и рационализаторская деятельность в оборонной, радиотехнической, машиностроительной, авиастроительной и сельскохозяйственной отраслях.

На собрании были подведены итоги проведенного региональным минпромом конкурса на лучшее предприятие и вуз в этой сфере деятельности в 2016 году. В номинации среди предприятий победило АО «Государственный Рязанский приборный завод». Вторым стало АО «Рязанский радиозавод», третьим – АО «Приокский завод цветных металлов».

Лучшим вузом в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности признан РГРТУ. Второе место завоевало Рязанское высшее воздушно-десантное училище, третье – у РязГМУ имени академика И.П. Павлова.

В номинации среди малых предприятий победу в конкурсе одержала научно-производственная фирма «Плазмаинформ». Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета признан победителем в номинации «Динамика развития предприятий и образовательных организаций высшего образования в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности». Победители и призеры конкурса были награждены дипломами областного минпрома.

Кроме того, представителям семи предприятий, центров и вузов были вручены дипломы областного совета ВОИР, 31 изобретатель и рационализатор получил на собрании почетные грамоты этой организации.

На снимке (слева направо): среди лучших изобретателей и рационализаторов области – начальник лаборатории областного ресурсного центра дополнительного образования Ольга Гридина, начальник отдела интеллектуальной собственности ГРПЗ Виктор Калинкин, докторант Рязанского высшего воздушно-десантного училища Владислав Абанин.