10:25 МСК
Пятница
23 / 06 / 2017
Выпуск № 115 (5402)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
181

Три районные газеты Рязанской области отметили столетие

18:51 / Общество
Автор фото: Анна Добролежа | Три районные газеты Рязанской области отметили столетие
Фото: Анна Добролежа.

Вековые юбилеи празднуют «Михайловские вести», «На земле шацкой», «Скопинский вестник». Поздравления от коллег, министра печати и массовых коммуникаций региона Ольги Чуляевой, Союза журналистов России, руководителей муниципалитетов и пресс-служб ведомств журналисты газет принимали в областной библиотеке имени Горького. Им и сотрудникам издательства «Пресса» были вручены награды Рязанской области. В торжественной церемонии принял участие глава региона Николай Любимов. Он приветствовал юбиляров, отметил значимость и самобытность районных газет.

Газета «Михайловские вести» издается с мая 1917 года. И.о. главного редактора Анатолий Солянкин – журналист с большим стажем. Сильные стороны газеты: современные верстка и подача материалов. Популярные рубрики «Память», «Православная вера», «Территория спорта».

Первый номер издания «На земле шацкой» вышел в июне 1917 года. Творческим процессом газеты руководит Галина Громова. Редакция тесно сотрудничает с краеведами, учеными, общественными деятелями, много и интересно рассказывает о шацких казаках, их истории и современной жизни. Визитная карточка газеты – рубрика «Точка на карте», материалы которой привозят из самых отдаленных сел и деревень.

Первый номер «Скопинского вестника» вышел в свет в июле 1917 года. Одним из самых масштабных и удачных проектов газеты за последние годы главный редактор Наталья Исаева называет рубрику «Живые имена». К 70-летию Великой Победы издание предложило своим читателям рассказать о подвиге своих предков, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области наградили лучших изобретателей и рационализаторов

Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по исполнению Майских Указов в социальной сфере

В рязанской высотке ликвидировали условный пожар

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:37
Еще четыре игрока пополнили состав ФК «Рязань»
09:33
Более 1500 писем ветеранам отправили рязанские школьники в рамках областной акции «Мы – помним!»
09:13
Рязанцев приглашают на «Большую зарядку»
09:01
Рязанские фермеры познакомились с опытом кооперативов в Липецкой области
19:10
Народный артист СССР Иосиф Кобзон спел для рязанских ветеранов песни на стихи Сергея Есенина и песни военных лет
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы