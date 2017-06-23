Три районные газеты Рязанской области отметили столетие

Вековые юбилеи празднуют «Михайловские вести», «На земле шацкой», «Скопинский вестник». Поздравления от коллег, министра печати и массовых коммуникаций региона Ольги Чуляевой, Союза журналистов России, руководителей муниципалитетов и пресс-служб ведомств журналисты газет принимали в областной библиотеке имени Горького. Им и сотрудникам издательства «Пресса» были вручены награды Рязанской области. В торжественной церемонии принял участие глава региона Николай Любимов. Он приветствовал юбиляров, отметил значимость и самобытность районных газет.

Газета «Михайловские вести» издается с мая 1917 года. И.о. главного редактора Анатолий Солянкин – журналист с большим стажем. Сильные стороны газеты: современные верстка и подача материалов. Популярные рубрики «Память», «Православная вера», «Территория спорта».

Первый номер издания «На земле шацкой» вышел в июне 1917 года. Творческим процессом газеты руководит Галина Громова. Редакция тесно сотрудничает с краеведами, учеными, общественными деятелями, много и интересно рассказывает о шацких казаках, их истории и современной жизни. Визитная карточка газеты – рубрика «Точка на карте», материалы которой привозят из самых отдаленных сел и деревень.

Первый номер «Скопинского вестника» вышел в свет в июле 1917 года. Одним из самых масштабных и удачных проектов газеты за последние годы главный редактор Наталья Исаева называет рубрику «Живые имена». К 70-летию Великой Победы издание предложило своим читателям рассказать о подвиге своих предков, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.