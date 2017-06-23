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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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Народный артист СССР Иосиф Кобзон спел для рязанских ветеранов песни на стихи Сергея Есенина и песни военных лет

19:10 / Культура
Легендарный певец выступил на сцене Рязанской филармонии в рамках мероприятия, посвященного Всероссийскому дню памяти и скорби
Автор фото: Александр Королев | Народный артист СССР Иосиф Кобзон спел для рязанских ветеранов песни на стихи Сергея Есенина и песни военных лет
Фото: Александр Королев.

Перед концертом рязанские поэты и музыканты представили на площадке у здания филармонии литературно-музыкальную композицию. На уличной сцене установили экран, на который в дальнейшем проецировался концерт Иосифа Кобзона.

Послушать знаменитого исполнителя приехали гости со всей Рязанской области, в том числе свидетели Великой Отечественной войны. Артист пел два часа и исполнил порядка тридцати советских песен, а также несколько композиций на стихи Сергея Есенина. В перерывах Иосиф Давыдович рассказывал о своем отношении к происходящему на Украине и другим проблемам современности. «У меня 10 детей и внуков, и им не стыдно за меня. Я переживаю за нашу страну и стараюсь все делать для нее, ведь она – наша общая мать», – подчеркнул Кобзон. В финале концерта артисту вручили цветы и памятный знак «К 80-летию Рязанской области».

Сюжет РВТВ смотрите здесь.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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