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Выпуск № 115 (5402)
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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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Открытки с запахом дождя

00:01 / Вернисаж
Рязанская журналистка Елена Коренева представила выставку фотографий из путешествий по Европе
Открытки с запахом дождя

«Прочитал с карандашом в руке» – так мы говорим о книге, которую не просто пробежали глазами, а вдумчиво и с пользой для себя изучили. «Трэвел-фотография» – те же заметки на полях путевых блокнотов, индивидуальный взгляд путешественника на популярные города и страны. В моде, как несложно догадаться, максимально естественные, но в то же время яркие кадры, да и достопримечательности по-прежнему привлекают внимание зрителей. Смотришь на эти открыточные виды со счастливыми людьми в фокусе и думаешь: «Какой удивительной и разной бывает жизнь!». Но наша землячка Елена Коренева любит привозить из путешествий другие фотографии. Ее работы показывают, что жизнь всюду схожа, а вот детали, цвета и прихоти погоды не повторяются.

Елена Вячеславовна – коренная рязанка, выпускница Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера и Рязанского института Московского государственного университета культуры и искусств. Она член Союза журналистов России и Союза театральных деятелей России и много лет пишет о культуре. С 2004 года Елена Коренева проводит персональные фотовыставки, а с 2007-го участвует в групповых и коллективных фотовыставках в Рязани и Москве. Работы Елены Кореневой видели посетители межрегионального фестиваля «Берега» и международной фотовыставки Art of inspiration. Как фотограф Елена Коренеева интересуется самыми разными темами – кошками, природой, театральной тематикой и, конечно, жизнью в разных городах мира.

Новая экспозиция фотохудожницы получила название «Питер. Париж. Прага». Это 21 работа, созданная Еленой Кореневой в 2011 – 2016 годах. Сюжет каждого снимка прост и одновременно сложен, и заметно, что все эти маленькие житейские истории по-своему отозвались в душе Елены Вячеславовны. Вот тает снег на строгой каменной ограде петербургского моста – и ни души вокруг посреди дня. На другой улице города на Неве мокнут под дождем позеленевший бронзовый лев и девушка в оранжевой куртке, и, глядя на этот кадр, начинаешь немного зябнуть. А вот где-то в сердце Парижа посреди непогоды на берегу реки целуется пара, и конец шарфа женщины закрывает лица влюбленных… Фотографии кажутся «хмурыми», ведь сняты они зимой, весной и северным летом. Но в этом автор, кажется, и находит источник вдохновения: потоки туристов и летний декор не прячут от взглядов зрителей истинную суть городов. Там, как и у нас, живут, гуляют и любуются родными местами в любую погоду – разве что делают это чуть более беззаботно. И после просмотра выставки хочется почаще любоваться своим городом – кажется, даже холодное лето не сможет этому помешать.

Выставка в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина работает до 20 июля.

Фото Андрея Карева

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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