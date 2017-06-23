Курс на Сочи!

Как в Рязани готовятся к главному молодежному событию года?

До Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в городе Сочи, остается все меньше времени. Наверняка вы задавались вопросами, как проходит отбор участников, подготовка рязанской делегации и какие события будут предшествовать фестивалю в нашем регионе?

Об этом нам рассказал заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Симаков. Поведал он, конечно, только о том, что наверняка известно. Ведь на фестивале молодежи его участников ждет много сюрпризов, о которых они узнают позже.

Напомним, главное молодежное событие 2017 года пройдет с 14 по 22 октября. Оно объединит 20 тысяч молодых людей со всей планеты с главной целью – наладить взаимопонимание между представителями разных культур и религий. По предварительным подсчетам, в фестивале примут участие представители 150 стран, а его проведение обеспечат восемь тысяч волонтеров.

От Рязанской области будет собрана делегация в составе 175 человек и 50 волонтеров. Но окончательный отбор еще не завершен. Главное решение – за федеральным оргкомитетом.

– Отбор проводился в два этапа. Заочный включал в себя правильное заполнение анкеты, ее обоснованность, мотивацию. Формулировка «Я просто хочу попасть на фестиваль» сразу отклонялась, – рассказал Павел Олегович. – Мы отдавали предпочтение людям с реализованными проектами, с идеями, потому что у них больше возможности рассказать о своем опыте на фестивале, поучаствовать в дискуссиях. Чем сильнее и опытнее будут наши делегаты, тем лучше, тем интереснее будет наша команда. После очного собеседования с учетом конкретных критериев был сформирован рейтинг, первые 175 человек из которого прошли региональный отбор. Но точный список участников будет утверждать федеральный оргкомитет.

Всего от нашего региона поступило 790 заявок. Это примерно 4 – 5 человек на место! На данный момент сформировано 17 направлений профессиональных интересов, которые, в свою очередь, тоже поделены на образовательные площадки. Фестиваль посвящен темам, актуальным в молодежной среде: глобализация, культурное наследие нации, межнациональное общение, творчество, экономика, развитие малого и среднего бизнеса, образование, новые технологии, идеи и открытия, общественный сектор, благотворительность и волонтерство, политика и безопасность и другие.

Фестиваль откроет Парад студенчества, который пройдет 14 октября на Красной площади. Празднества продолжатся на Воробьевых горах, откуда открывается вид на главный корпус МГУ – символ российского студенчества. Дальнейшие события пройдут в Сочи. Участники фестиваля поселятся в отелях Олимпийской деревни. Здесь же пройдут выставки, лекции, концерты. Горнолыжный курорт «Роза Хутор», расположенный в получасе езды от Сочи, станет площадкой для спортивных мероприятий.

В рамках фестиваля пройдут художественные и научные выставки, открытые лекции, творческие мастер-классы. Российскую культуру представят джазовый концерт, балет или ледовое шоу, кинопоказы и цирковые представления. Спортивная программа включает веломарафон, состязания по игровым и экстремальным видам спорта. Точное расписание мероприятий появится позже.

В нашем регионе, как и в других, пройдут подготовительные акции и мероприятия. Скоро начнется обучение волонтеров, потом пройдут небольшие курсы по английскому языку для участников, лекции про ситуацию в геополитике. В рамках самого фестиваля все делегации будут готовить выставку-презентацию своего региона. По словам Павла Симакова, Рязанская область тоже представит интересный проект, отражающий изюминки нашего края. Но все подробности пока держатся в секрете.

– В нашей делегации – целеустремленные, активные ребята, большинство из которых мы знаем давно по их отличной работе в регионе, – сказал Павел. – Фестиваль – это уникальная возможность для них стать частью исторического события всемирного уровня, пообщаться со сверстниками, обменяться опытом. И те новые идеи, которые родятся там, пойдут на благо Рязанской области. Мы вернемся и будем корректировать курс молодежной политики согласно полученному опыту.

Мнения экспертов

Мнения экспертов

Екатерина Протасова,

председатель молодежного правительства Рязанской области:

– Я была членом конкурсной комиссии по профилю «Политика и международная безопасность». Наш отбор продолжался более трех часов. Мотивация участников была разнообразной – от банального «Это самое масштабное событие! Невозможно упустить шанс и не поучаствовать!» до желания успешной реализации личного проекта, построения долгосрочных связей с коллегами из других стран. Подготовка участников и их уровень были очень достойными. Хотелось отправить в Сочи всех, но прозрачная система оценки и ранжирование по итоговому баллу позволили определить лучших участников без споров и дополнительных этапов отбора.

Екатерина Гераскина,

руководитель федерального проекта «Ты –предприниматель» в Рязанской области:

– Я была экспертом в направлении «Предпринимательство и поддержка малого и среднего бизнеса». Участников было много, на очном этапе слушали их часов пять. Знаю, что многие приходили на собеседование в субботу, так как из-за учебы или работы не смогли попасть на первый день отбора. Организаторы этот момент предусмотрели. Участники мне понравились своей мотивацией на обмен опытом, поиск новых идей и знакомства. Единственная проблема – уровень знания иностранных языков, изо всех кандидатов только 20 процентов свободно общаются на английском. Еще ощущается четкое разделение на тех, кому интересна экономика, а кому – бизнес.

Александр Селиванов,

начальник территориального управления – префект Октябрьского района администрации города Рязани:

– Я беседовал с ребятами по направлению «Политика и международная безопасность». Участников было – около 70 человек. Так как форум международный, то, помимо профильной подготовки, проверяли знание английского языка. В чем важность этого события? Любые системные контакты молодежи на территории России важны. Нужно сделать так, чтобы они обязательно имели продолжение в форме совместных проектов в различных сферах. И фестиваль в этом поможет.

Дарья Фролова,

председатель Совета молодых библио­текарей Рязанской области:

– Я участвовала в отборе в секциях «Культура и история» и «Творчество и искусство».Участников в этих двух секциях было около двухсот. Мотивация почти у всех была одна: прикоснуться, стать частью чего-то грандиозного. Все ребята – талантливые, и у каждого из них есть цели и мечты в жизни. Они знают, чего хотят, и стремятся стать лучше. Об этом говорили их портфолио и резюме.