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Выпуск № 115 (5402)
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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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Живое слово о фактах и судьбах

00:01 / Гость города
Писатель и телеведущий Леонид Млечин обсудил с рязанскими журналистами проблемы профессии и исторические виражи
Автор фото: Татьяна Клемешева | Живое слово о фактах и судьбах
Фото автора.

Автор и ведущий множества документальных передач об истории России, журналист, неоднократный лауреат премии «ТЭФи», писатель Леонид Млечин пообщался с представителями СМИ. Гость больше двух часов делился уникальными историческими сведениями, добытыми в архивах и у редких свидетелей событий, призывал тщательнее изучать прошлое и не бояться будущего. По итогам встречи «Рязанские ведомости» составили конспект самых ярких и интересных высказываний Леонида Михайловича.

О бедах журналистики и нехватке «общечеловеческих» историй

– Я с грустью наблюдаю, как скукоживаются печатные средства массовой информации. Почему так происходит? Первая проблема – взгляд на журналистику в основном как на инструмент манипулирования. Вторая – информационная перенасыщенность общества. И третья – развитие Интернета и социальных сетей, информация в которых подменяет собой журналистский продукт.

Я никогда не отказываюсь от приглашений на региональные журналистские конкурсы. И что же я вижу? От Калининграда до Владивостока люди снимают одни и те же сюжеты, рассказывают об одинаковых проблемах повторяющимися словами! В каждом таком выпуске или материале нет практически ничего о жизни обычных людей – только официоз. Мне говорят: «Ну, такое время, такие обстоятельства…». Я в это не верю, поскольку я журналист в третьем поколении. Всегда можно найти темы, важные для людей.

О неправде в истории и в СМИ

Обманы и «испорченные телефоны» были, есть и будут. В сентябре 1914 года, во время Первой мировой войны, немецкие войска после долгих боев взяли бельгийский Антверпен. Кельнская газета на немецком языке написала, что по случаю этой победы в Антверпене звонили в колокола. Это сообщение прочли в редакции французской газеты Matin и написали, в свою очередь, что немецкие захватчики заставили звонить бельгийских священников. В итальянской Corierre della Sera французский вариант дополнился фразой о принуждении священников и о том, что их затем бросили в тюрьму. После этого английская Times написала: «Какие зверства творятся в оккупированной Бельгии!». И, наконец, Matin возвращается к этой теме и передает читателям британскую версию: «Как теперь выяснилось, в Антверпене священников привязывали к колоколам и звонили их головами». Круг замкнулся.

Через нечто подобное пришлось пройти и мне. Я начинал карьеру в международном политическом еженедельнике «Новое время» и получил задание написать о росте цен в Австралии. Мой текст переводила дама, которая выросла в этой стране. Она остановила меня в коридоре и сказала: «Молодой человек, в Австралии не все так плохо!». Я все переделал, но про Австралию больше ничего не писал.

О восприятии истории

Сейчас программы об истории нашей страны пользуются невероятной популярностью, и это замечательно. Плохо, что людям интересна не реальная история, а та, которую мы сами себе сконструировали, а еще то, что мы отворачиваемся от сегодняшнего дня. Если человек смотрит исключительно в прошлое, он не очень доволен настоящим и не видит перспектив.

О Дне Победы

Мы плохие наследники Победы: через столько лет не знаем до конца, кто и где нашел свое последнее пристанище. Мне рассказывали, как в школе одного города в преддверии 9 Мая детей повели к памятнику мальчику, замученному фашистами в 1943 году. И педагоги говорят: «Мы не знаем, за что его убили…». А что, за 70 лет нельзя было постараться и узнать это?! Леность души и ложный пафос нас губят. При этом к акции «Бессмертный полк» я отношусь с уважением, потому что любая память, особенно семейная, крайне ценна.

О последнем русском царе и фильме «Матильда»

Нас воспитали в неуважении к семье последнего русского царя Николая II и к Григорию Распутину, который кажется чуть ли не чудовищем. Но представьте себе состояние родителей, чей сын неизлечимо болен – и, если в окружении появляется «святой человек», с которым мальчику становится легче, семья готова его принять. Кстати, Распутин дал императору очень хороший совет: не вступать в Первую мировую войну. Жаль, что ему не последовали, – наша история стала бы другой…

К вопросу о «Матильде» (картина об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II находится в работе, но уже вызвала множественные обсуждения. – Р.В.): я картины не видел и не считаю себя вправе ее обсуждать. Фильм еще не вышел, и все гонения на него и режиссера Алексея Учителя мне кажутся нелепыми.

О собственном смертном приговоре в Северной Корее

За что меня так невзлюбили в этой стране? Ну, мы не единственная нация, у которой проблемы со взглядом в историческое зеркало. Мы с коллегами рассказали нашей аудитории о правдивой биографии Ким Ир Сена. В юности он вместе с разгромленными партизанами перебежал через советскую границу в Маньчжурии, провел несколько лет в 88-й стрелковой бригаде под Хабаровском под именем Юрий, а затем его привезли в советской военной форме обратно и сделали руководителем страны. Но, согласно официальной истории, местные партизаны не только сами отстояли страну, но и разгромили Японию, а заодно еще и практически выиграли Вторую мировую войну. После выхода нашей программы северокорейские товарищи обиделись и пригрозили мне смертной казнью. Мне посоветовали несколько дней не ночевать дома, и наш тогдашний замминистра иностранных дел Григорий Карасин вызвал к себе северокорейского посла и сказал ему: «Если с нашим журналистом что-то случится, мы решим, что это ваше воздействие». Пока живу спокойно.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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