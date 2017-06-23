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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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Роботы среди нас

00:01 / Наука
Какова роль нового для нашей страны вида технического творчества в профориентации молодежи?
Роботы среди нас

В одном из торговых центров Рязани завершила работу выставка «Город роботов», было представлено более 50 различных экспонатов. Подобные места для проведения выставок организаторы выбирают не случайно. Их задача – вовлечь в мир роботов ребят, для которых детское увлечение может перерасти в перспективную профессию.

Город роботов

В выставочном «Городе роботов» демонстрируются достижения инженеров со всего мира: из США, Канады, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Франции, Австралии, Китая и, конечно, России. Среди экспонатов – российские гуманоиды (роботы, похожие на настоящих людей), демонстрирующие движения и человеческие эмоции. Удивляли и подводные робо-медузы, боевые роботы-пауки, гигантский ходячий «крабокот» и многие другие. С каждым роботом можно поиграть или даже управлять им. В «Городе роботов» гости побывали на дне океана, прокатились на американских горках и попробовали поднять вертолет с помощью силы мысли (используя нейроинтерфейсы). Отдельная зона у новейшей разработки – первых в мире уникальных, полностью автономных очков смешанной реальности. На выставке также можно было познакомиться с техническими достижениями вузов и школ робототехники Рязани и Рязанской области.

Учащиеся рязанской «РОБОШКОЛЫ» в подобных местах чувствуют себя вполне уверенно и понимают, каким образом машинам удается выполнять различные команды людей, которые даны голосом, жестами и даже силой мысли. Недавно подобная выставка уже была представлена рязанцам, и организовали ее учащиеся и преподаватели рязанской «РОБОШКОЛЫ». Правда, было это в другом торговом центре.

На полигоне можно было поиграть в танки, радиоуправляемые автомобили, испытать современные технические новинки – 3D-ручки, шлемы виртуальной реальности в действии. На выставке побывали тысячи рязанцев. Тем, кто посетил выставку в дни ее работы, посчастливилось познакомиться с уникальным роботом-крушителем, роботом-баскетболистом, поиграть в футбол в виртуальных очках. Эти и другие проекты, представленные на полигоне, были сделаны руками ребят из «РОБОШКОЛЫ». Оборудование комнаты с приборами Николы Тесла, изготовленное инженерами «РОБОШКОЛЫ», уникально для России, впрочем, это можно сказать про большинство представленных на полигоне моделей.

Тех, кто по каким-то причинам не успел побывать на полигоне «Мир Роботов», организаторы приглашают в «РОБО­ШКОЛУ», что работает в бизнес-инкубаторе Рязанского государственного радиотехнического университета.

Проект бизнес-инкубатора

Четыре года назад в бизнес-инкубаторе Рязанского государственного радиотехнического университета приняли решение – создать школу робототехники и пригласить на обучение рязанских школьников. В последние годы в России направление робототехники развивается интенсивными темпами, чему способствует повышенный спрос граждан на изобретения инженеров. На службу людям уже давно пришли машины, во многом заменившие человеческий труд. Профессия инженера с годами будет становиться все престижнее, поэтому в бизнес-инкубаторе решили готовить кадры не со студенческой скамьи, как это было раньше, а со школьной. В «РОБОШКОЛЕ» даже девиз придумали – «Растим инженеров с детства».

В этом году в «РОБОШКОЛЕ» занимались около 400 рязанских школьников. Занятия проводились в бизнес-инкубаторе РГРТУ, а также в колледже электроники, бизнес-центре «Никольский», в школе-лицее №52 и школе №51. Уроки ведут преподаватели и студенты старших курсов радио­технического университета по четырем направлениям: робототехнике, электронике, программированию и 3D- проектированию. Ребята могут попробовать себя в каждом и выбрать направление, которое будут осваивать уже в вузе. Кстати, в числе студентов, обучающихся в РГРТУ по недавно открывшейся специальности «Робототехника», уже есть и выпускники «РОБОШКОЛЫ».

Победители «Робофеста»

Весной в Москве прошел IX Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2017» – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки. Идея его проведения родилась у Олега Дерипаски в 2007 году при посещении Североамериканских всемирных соревнований роботов FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology – «Развитие и поощрение интереса к науке и технике»). В России на тот момент не было единой программы поддержки робототехники и инженерных специальностей. При этом наша страна всегда была знаменита своими физиками, математиками, изобретателями, инженерами. Возродить престиж инженерных профессий в России, привить интерес к ним со школьной скамьи – ключевые задачи «Робофеста».

В двух дисциплинах фестиваля победили воспитанники рязанской «РОБОШКОЛЫ». В соревнованиях «Автонет 14+» команда «Сириус дельта» в составе Николая Демидова, Михаила Калинова, Константина Ларькина, Ильи Кузнецова, Константина Башева показала лучший результат в номинации «Инженерная книга». Среди самых юных участников (в возрасте от 6 до 9 лет) команда рязанской «РОБОШКОЛЫ» «Имперские штурмовики» стала первой в номинации «Лучшее исследование». В составе команды – Данила Колдов, Павел Иванов, Матвей Храмов, Ярослав Стаценко, Владислав Нечипоренко. Рязанские школьники изготовили и представили на фестивале модель программируемого электронно-механического пчелиного улья, собранного на базе конструктора Лего. В этой возрастной категории участвовало более 300 человек, являющихся победителями региональных соревнований.

Учеба продолжится в лагерях

В июне на базе школьных лагерей Рязани организованы 4 смены городских научных школ. Две выездных смены пройдут на туристической базе «Мещера» в Клепиковском районе. Будущие инженеры не только отдохнут там, но и будут активно трудиться. Для них есть задание – придумать свой уютный дом и автоматизировать его таким образом, чтобы работу за домочадцев выполняли роботы.

С проведением летних лагерей организаторы проекта связывают и кампанию по привлечению наиболее талантливых детей в «РОБОШКОЛУ» на следующий учебный год. И, как оказалось, желающих посетить подобные лагеря гораздо больше, нежели организаторы смогут пригласить.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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