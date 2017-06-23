Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

девятилетнего Александра. Кареглазый, темноволосый Саша был единственным ребенком в семье, но его папа и мама лишены родительских прав. Саша очень спокойный, уравновешенный и любознательный мальчик. А еще он очень добрый и общительный ребенок. Александр любит рисовать, из игр предпочитает те, где нужно проявить сообразительность, с удовольствием читает книжки. Анкета № 4104.

Ксении в июне исполняется пятнадцать лет. Он была не единственным ребенком в семье, но ее родители тоже лишены родительских прав. Сероглазая, светловолосая Ксения очень энергичная, активная и общительная девушка. Всегда веселая и жизнерадостная, она никогда не сидит на месте, с удовольствием участвует в художественной самодеятельности, используя свои актерские способности и чувство юмора. А еще Ксения умеет быстро адаптироваться в новых условиях и обстоятельствах. Анкета № 4090.

Андрею в ноябре этого года исполнится четырнадцать лет. В семье, где он родился, были и другие дети, но их одинокая мама лишена родительских прав. Сероглазый, русоволосый Андрей добрый и вежливый человек. Он очень активный, энергичный, легкий на подъем подросток. Андрей любознательный фантазер, с хорошим чувством юмора. Он с большим удовольствием занимается в различных кружках и секциях, участвует в концертах и праздниках, танцует, занимается спортом. Анкета № 4319.

Александру в декабре исполнится пятнадцать лет. Он был единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Кареглазый, русоволосый Саша уже не первый год живет в детском доме. Он очень любознательный, энергичный и подвижный подросток. Среди любимых занятий Саши – компьютер и рисование. Но он уделяет внимание и спорту: с удовольствием играет в футбол и хоккей. Анкета № 2665.

Маленькой Ане в августе исполнится девять лет. Девочка оказалась в детском учреждении потому, что ее одинокая мама умерла. Кареглазая, светловолосая Анюта очень подвижная, любознательная, эмоциональная девочка. Она любит слушать сказки, смотреть мультфильмы, но при этом с удовольствием прыгает вместе с подружками через скакалку. Конечно, Ане было бы лучше подрастать и развиваться в семье. Анкета № 3909.