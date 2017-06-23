За окном – праздник

В Новомичуринске свой день отметила улица, названная в честь одного из первостроителей города

Недавно в Новомичуринске отмечали День улицы Волкова. Эту улицу назвали в честь талантливого энергетика, директора первой в мире станции на магнитогидродинамическом (МГД) генераторе.

Владимир Иванович Волков приехал в Новомичуринск в 1972 году. Он из того поколения горожан, которым пришлось начинать строить с нуля и станцию, и город. Владимир Иванович остался в памяти горожан как очень добрый и беззаветно преданный своему делу человек. Вместе со всеми он сажал деревья, прокладывал дорогу, радовался каждому новому дому, детскому саду, школе, построенным в микрорайоне «Д». Именно его стараниями в Новомичуринске исчезли вагончики, строители электростанции получили новые квартиры, обрели долгожданный комфорт и уют.

В память об этом патриоте города Новомичуринска благодарные жители решили назвать улицу, на которой он жил, его именем, а на его доме установить мемориальную доску. Произошло это не сразу. В 1977 году исполком поселкового совета утвердил перечень улиц будущего города. Среди прочих в нем была названа и улица Советская, и она со временем появилась в Новомичуринске. И только в 1994 году по инициативе коллективов Рязанской ГРЭС и ГРЭС-24 улица Советская была переименована и носит теперь имя Владимира Ивановича Волкова.

Казалось бы, есть мемориальная доска, есть улица, названная именем замечательного человека. Но главное в том, что Владимир Иванович Волков в городе не забыт. И праздник улицы прошел под знаком его имени. В.И. Волкову была посвящена и фотовыставка, на представленных снимках запечатлены мгновения из жизни города, ставшие уже историей.

Этот праздник улицы в городе – не первый. Глава Пронского района Александр Шаститко и председатель городской Думы Алексей Соболев мобилизуют все административные ресурсы для проведения подобного рода праздников. Только в этом году их проведено более пятнадцати. Участие в таких акциях делает молодых новомичуринцев патриотами своего города, своей страны.

Юрий Петрусев, г. Новомичуринск

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