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Выпуск № 115 (5402)
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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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После Брянска – Сынтул

00:01 / Спорт
Сильнейшие рязанские волейболисты-«пляжники» этап чемпионата ЦФО завершили серебряным дублем
После Брянска – Сынтул

В Брянске прошел II этап чемпионата ЦФО по пляжному волейболу и этап первенства округа среди юношей и девушек 2003 года рождения и моложе. В соревнованиях мужчин и женщин приняло участие 32 пары «пляжников» (22 мужские и 10 женских), в том числе рязанские дуэты – Александр Абрамов – Дмитрий Исаев и Юлия Головина – Ирина Кузовникова.

– Мы усиленно готовимся к четвертому этапу чемпионата России, который пройдет в Сынтуле (Касимовский район) 21-25 июня. Поэтому рязанцы поехали в Брянск под нагрузкой после усиленных занятий по ОФП и играли, как говорят, «на зубах». Победного результата в таком состоянии от них никто не ждал, но обе наши пары вышли в финалы.

Александр Абрамов и Дмитрий Исаев выиграли первую партию решающей встречи у пары из подмосковного Солнечногорска, вели в счете и во второй, но вынуждены были завершить соревнования из-за подозрения на травму у одного из игроков, – рассказывает тренер сборной области Сергей Кузнецов.

Юлия Головина и Ирина Кузовникова в финале играли с парой из Брянска. Ирина вышла на песок с температурой и насморком и на жаре (температура воздуха в Брянске была + 27 градусов) «поплыла». В итоге и здесь нам досталось «серебро».

– После двух этапов чемпионата ЦФО-2017 (он пройдет в четыре этапа) рязанские дуэты сохранили лидирующие позиции (на первом этапе в Орле они были первыми), – говорит Сергей Кузнецов.

Вместе со взрослыми волей­болистками-«пляжниками» в Брянске играли и юные волейболисты 2003 года рождения и моложе. Здесь прошел отбор на первенство России по этому возрасту, который пройдет в Анапе в августе. Путевки получили те, кто вошел в квартеты сильнейших. Рязанцы в эти заветные четверки не пробились. Лучшими среди юношей были победители первенства области – 2017 Павел Горнов и Николай Чижков из Сапожка, занявшие пятое место. Среди девушек три наши дуэта: Вероника Комарова – Марина Цикунова, Ольга Мартынова – Светлана Парамонова (обе – Рязань) и Наташа Бастрыкина – Елизавета Добычина из Сапожка – поделили 9-12 места.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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