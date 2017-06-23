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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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С прицелом на Португалию

00:01 / Спорт
Юный рязанский картингист Яков Соколов к экватору национальной серии «Rotax Max» подошел в качестве лидера
С прицелом на Португалию

В Курске прошли соревнования третьего этапа национальной гоночной серии «Rotax Max» по картингу, на которых выступили пилоты рязанского ресурсного центра дополнительного образования (РЦДО). В классе «Rotax Max мини», в котором за победу боролись девять юных пилотов, наш Яков Соколов выиграл и предфинал, и финал, став победителем этапа.

Рязанец набрал максимальное количество очков – 89. Это вторая победа Якова на этапах серии-2017. Первую он одержал на втором этапе, который прошел в Ростове-на-Дону.

В гоночной серии-2017 семь этапов. После трех из них (первый прошел в Усть-Лабинске Краснодарского края, второй – в Ростове-на-Дону) Соколов с 262 очками лидирует в дивизионе. Следом за ним идут Максим Туриев (Нижний Новгород) – 249 очков и Леонид Хараш (Москва) – 246 очков.

Следующий – четвертый – этап пройдет в Рязани, на АСК «Атрон» 15 – 16 июля.

– Загадывать в спорте – дело неблагодарное, хотя планы на сезон у нас самые грандиозные. В нынешнем сезоне путевку на мировой Grand Finals «Rotax Max» (он пройдет в Португалии в ноябре) в классе «Мини» получит лишь один пилот из России – тот, кто станет победителем национальной серии, которая состоит из семи этапов. В зачет пойдут результаты лучших шести из них. У нас есть большое желание завоевать эту единственную путевку – иначе нет смысла этим заниматься, – говорит отец юного пилота Михаил Соколов.

В прошлом году Яков впервые завоевал право и выступил на «Rotax Max Chellenge Grand Finals» в итальянском Неаполе, где занял 13-е итоговое место. В нынешнем году он хотел бы выступить лучше.

В национальной гоночной серии «Rotax Max»-2017 принимает участие еще один рязанец – Федор Быконя и рязанская команда ресурсного центра дополнительного образования (РЦДО).

Федор выступает в классе «Rotax Max юниор», где разыгрывается Кубок РАФ. В Курске на старт вышли 13 спортсменов. Наш пилот в предфинале финишировал четвертым, в финале – пятым, заняв на этапе пятое место.

Первенствовал Дмитрий Голицын (Москва), выигравший оба решающих заезда.

По сумме трех этапов Федор Быконя с 168 очками идет шестым. Возглавляет таблицу Дмитрий Голицын (Москва) – 258 очков.

В зачете команд рязанский коллектив РЦДО с 154 очками на этапе в Курске был вторым, намного опередив ближайшего преследователя – Art-Racing-Perm из Перми, у которого 78 баллов.

Первенствовала московская дружина LeMans Motorsport, набравшая 194 балла.

После трех этапов рязанская команда идет второй, уступая только москвичам.

Александр Кащеев
Фото автора

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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