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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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На трассе – отважные

00:01 / Спорт
Межрегиональный мотокросс в Сасове собрал спортсменов более чем из десяти регионов страны
На трассе – отважные

В Сасове прошли открытые межрегиональные соревнования по мотокроссу, посвященные Дню России, 90-летию ДОСААФ и памяти Героя Советского Союза Виктора Савина. Старты организовали Сасовская автошкола ДОСААФ и управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Сасова.

В гонке приняли участие 77 спортсменов из 11 регионов страны: Рязанской, Московской, Тульской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской областей, Красноярского края и города Москвы.

Утром перед началом соревнований прошел дождь. Моросил он и во время первой серии заездов, но гонке не помешал. Напротив: прибил пыль, но грязи на трассе не было. Вторая же серия заездов прошла под палящим солнцем.

Соревнования состоялись в шести классах спортивных мотоциклов. Лишь в одном из них победил представитель Рязанской области. В дивизионе «Ветеран А» (для пилотов до 50 лет) первенствовал Юрий Сучков. Юрий родом из Шацка. Сейчас живет и работает в столице, но в соревнованиях выступает за свой родной город.

В пяти других классах на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялись гости: Олег Носков из Пензы (класс 65 см3), Егор Сокоробогатов из Нижнего Новгорода (класс 85 см3), Тимур Петрашин из Красноярска (класс 125 см3), Арсений Шукаев из Подмосковья (класс 250 см3) и Сергей Белов из Ульяновска (класс «Ветеран Б» для пилотов старше 50 лет).

Представители Рязанской области завоевали три бронзовые награды мотокросса. Третьими стали Павел Кирсанов (Сасово) в классе 85 см3, Егор Гранихин в классе 65 см3 и Сергей Штатов в классе 250 см3 (оба – Скопин).

В командном же зачете мотокросса весь пьедестал почета заняли коллективы Рязанской области: первыми были шатчане, вторыми сасовцы, третьими скопинцы.

Вместе со спортсменами сильного пола на трассе соревновались и две представительницы пола прекрасного: Маргарита Кочетова из Тулы и Татьяна Матвеева из Сасова. Обе закончили гонку далеко не последними, заняв десятые места в своих дивизионах: Маргарита в классе 85 см3 среди 17 пилотов, Татьяна в классе 125 см3 – среди 15-ти.

На церемонии награждения организаторы вручили отважным девушкам специальные призы.

– Заезды прошли очень интересно. Во всех классах только единоличные лидеры, ушедшие в отрыв, чувствовали себя уверенно. За другие призовые места (на сасовском мотокроссе награждали по пять сильнейших в каждом классе) шла упорная, напряженная и интересная борьба, – подвел итог гонке главный судья соревнований, спортивный судья Всероссийской категории Илья Крючков.

Многих из тех, кто выступал на соревнованиях в Сасове, болельщики увидели на мотокроссе памяти Героя Советского Союза, национального Героя Югославии, Маршала Советского Союза Сергея Бирюзова в Скопине, который состоялся 17 – 18 июня.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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