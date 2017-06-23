Михайловский «лисятник»

Почему молодежь из сельской глубинки не спешит проявлять интерес к радиоспорту

В прежние годы радиоспорт был одним из популярных видов технического творчества. Им многие увлекались. Да и сейчас команда рязанских «охотников на лис» занимает лидирующие позиции. Однако в сельских районах радиокружки давно закрыты, но остались энтузиасты-радиолюбители, благодаря которым в эфире слышатся радиопозывные Михайлова, Шилова и Касимова.

На окраине Михайлова есть дом, над которым возвышаются радиочастотные антенны. Живет в нем Николай Иванович Фролов, электромонтер местного молокозавода. Но известен он не как электрик, а как спортсмен-радиолюбитель, причем с мировым именем. Его радиопозывной: UA3SFQ. Буквы и цифры обозначают радиокоды нашей страны, нашей области и его собственную радиочастоту, зарегистрированную в рязанском отделении федерации радиоспорта. Антенны, установленные возле его дома, нацелены на ближний и дальний прием.

– Они надежно укреплены, забетонированы, установлены громоотводы, во время грозы все отключается, – пояснил Николай Иванович. – Аппаратная – в доме, она помещается на кухне, оттуда я выхожу в радиоэфир. Только что разговаривал с мурманскими моряками-полярниками, поинтересовался, какая на Севере погода. Служил в тех широтах, знаю, что там в это время лето еще не наступило.

О том, какая погода во всех участках земного шара, Николаю Ивановичу рассказывают его коллеги-радиолюбители. Как-то ему пришлось пообщаться и с космонавтами. Но больше всего ему запомнились радиосеансы с Юрием Сенкевичем и Туром Хейердалом.

– Они терпели бедствие, их тростниковая лодка тонула, в эфире слышались сигналы «SOS». Советские радиолюбители первыми принимали сигналы о спасении и передавали их в московский радиоцентр. Мы, рязанские радиолюбители, с волнением следили за судьбой отважных путешественников, – вспоминал Николай Иванович.

Каждый сеанс связи фиксируется и подтверждается региональным радиотехническим центром. По воскресеньям он участвует в «круглом столе» рязанских радиолюбителей, где им сообщают об экспедициях путешественников и кругосветных плаваниях. Есть у них и обязанности: во время празднования Дня Победы и других торжественных мероприятий они должны на своих частотах транслировать государственные радиопередачи. Наибольшую активность, по признанию Николая Ивановича, он проявляет в дни рождения нашего прославленного земляка – поэта Сергея Есенина.

– Радио – мое юношеское увлечение, прежде радиоприемники собирали из подручного материала, в библиотеках заказывали журналы по радиоделу, изучали чертежи и схемы, – рассказал Николай Иванович. – А какая это была радость, когда из собранного своими руками приемника слышался голос диктора.

Официальное разрешение выхода в эфир и радиопозывной он получил только в 1990 году. А до этого таких радиолюбителей, как Николай Иванович, власти побаивались, им многое запрещалось, за несанкционированные сеансы связи их наказывали. Но люди все равно занимались радиоспортом. Он вспоминает: «У нас в районе прежде было три радиокружка. К сожалению, современная молодежь не проявляет интерес к радио, как это было в былые годы. Те радиоклубы, что есть в Рязани и Касимове, работают на устаревшем оборудовании, приемники – детекторные, ламповые. А молодежь ведь привлекают радионовинки, которые недешевы. Нужна государственная финансовая поддержка».

Так что нужно для того, чтобы молодые люди проявляли интерес к радио? Николай Иванович, размышляя над этим, советуется со своими друзьями-радиолюбителями, с руководителями районной и областной организациями ДОСААФ. Ему пятьдесят три года, он строит дом, работает, занимается любимым радиоделом. У него немало дипломов и государственных наград. Союз радиолюбителей Вооруженных сил России наградил его медалью «Защитник Отечества». Было бы неплохо, если бы современные мальчишки переняли у него частичку увлеченности радиоделом.

Александр Федосеев