Почта России доставляет репродукции картин известных художников

Почта России вновь выбрана логистическим партнером образовательно-просветительского проекта «Место встречи с искусством», который организован Министерством культуры Российской Федерации и Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО»

Начиная с 23 июня 2017 года на протяжении семи месяцев будет представлена просветительско-образовательная программа на основе репродукций работ художников 1920-1940-х годов. В каждом из 21 городов-участников акции на протяжении двух-трех недель будет организована образовательно-просветительская программа, состоящая из 27 работ, ставших хрестоматийными в советский период, таких художников, как А. Дейнека, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов, И. Бродский, А. Лактионов, П. Мальцев и другие. Почта России доставляет передвижной фонд репродукций и дополнительного оборудования общим весом более четырнадцати тонн по специально организованным маршрутам протяженностью более 23 тысяч километров.

По материалам УФПС Рязанской области