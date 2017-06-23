На пороге службы

Рязанские призывники впервые пройдут обязательный тест на употребление наркотиков

В Доме общественных организаций состоялся обучающий семинар с родителями потенциальных солдат-срочников, а также с ребятами, которым предстоит в этом году служить в армии. Военный комиссар Рязанской области Владислав Деев рассказал им об особенностях призывной кампании в этом году.

В частности, он напомнил, что Президент подписал закон, позволяющий служить по контракту при наличии среднего профессионального образования. Ранее поступить на военную службу по контракту, не отслужив по призыву, могли только мужчины, не пребывающие в запасе, и военнослужащие по призыву с высшим образованием.

– По достижении 27 лет любой мужчина должен получить военный билет. Уклонистам от армии выдается справка с формулировкой «не служил на незаконных основаниях». С таким документом на государственную или муниципальную службу человек попасть не сможет – соответствующий закон в России действует с 2014 года, – рассказывает Владислав Деев.

В этом году новобранцам придется впервые столкнуться с рядом нововведений – пройти обязательный тест на употребление наркотиков и ответить на вопросы психологов.

На данный момент призывные комиссии региона рассмотрели дела 2972 человек из 7 366.

Для Рязанской области установлена обязательная норма – призвать в ряды Вооруженных сил 1143 человека. В настоящее время положительные решения вынесены по 721 гражданину. Один человек изъявил желание пройти альтернативную службу. Освобождены от воинской обязанности 820 ребят по состоянию здоровья. Отсрочку от армии получили 1424 призывника. 321 человек отправлен на дополнительное обследование.

– Рязанцы будут служить, в основном, в частях Центрального федерального округа, – отметил Владислав Деев. – На сборных пунктах сейчас оформляются банковские карты для получения призывниками денежного довольствия и электронные военные билеты.

– Комитет солдатских матерей регулярно ездит в воинские части, мы беседуем с ребятами, проводим анонимное анкетирование, чтобы узнать, как проходит служба и есть ли какие-то проблемы, – говорит председатель регионального Комитета солдатских матерей России Галина Барашкова.

Призывная кампания продлится до 15 июля.