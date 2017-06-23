Всем привет, мы снова пашем!

Ухоловский тракторист снимает сериал о своей работе. И в отличие от комнатных блогеров ничего не выдумывает

«Все будет потрясающе!» – говорит Катя Клэп, пуская в объектив мыльные пузыри. И начинает давать зрителям своего видеоблога советы, как бороться с депрессией. Потому что «депрессия – это антипозитивность и антикреативность. Я ничего не хочу делать, не делаю и еще больше расстраиваюсь! То есть вы меня понимаете…» Среди советов – сосредоточиться на любимом увлечении. В случае с Катей – это видеоблогинг. Число подписчиков ее канала на Ютубе перевалило за 5,5 млн.

У молодежи видеоблоги превращаются в суперпопулярное занятие. Знакомая журналистка рассказала, что ее дети в детском саду уже пытались снимать острые ролики на мобильный телефон. Критических мнений по поводу содержания молодежных видеостраничек – хоть отбавляй. Прошелся по ним в своей программе «Бесогон» и Никита Михалков. Вердикт скептиков – наше молодое поколение развивается по своим непонятным законам и сосредоточено на чисто потребительских инстинктах. Зачастую содержание роликов сводится к демонстрации своей персоны в бытовых условиях. А поскольку людям нравится подглядывать за чужой жизнью – вот вам и успех, миллионные просмотры и сотни тысяч подписчиков. Справедливости ради стоит отметить, что ролики таких популярных блогеров, как Катя Клэп, Брайан, Ивангай и других, делаются, как правило, по сценарию – это уже небольшие фильмы комедийного жанра в стиле позднего «ералаша», но с невнятным содержанием. Если выражаться на молодежном сленге, то смотреть их можно для того, чтобы «тупо поржать». Более 15 млн. просмотров набирает ролик, где Ивангай разбивает айфон-5, выбрасывая его сначала с балкона, а потом стучит по нему пяткой на асфальте. Телефон продолжает светиться и в убитом состоянии. «Ты на кого светишь!» – орет блогер и швыряет гаджет в мусорный ящик. – Так будет с каждым!» – заявляет он, отмечая, что не только шестая модель айфона гнется, но и пятая. Проверено на практике.

И вдруг на просторы Ютуба выезжает молодой житель Ухолова Сергей Корнеев на своем тракторе ХТЗ. Свой канал он называет «Будни тракториста», посвящая «всем сельским пацанам, всем комбайнерам, трактористам, пастухам – слава вам!»

Будни механизаторов – без монтажных склеек. И вся жизнь в клипах без прикрас – «застряли в поле», «проблемы с электрикой на ХТЗ», «Разбрасывание удобрений», «Как по снегу зябь пахали», «Устранение течи печек в ХТЗ», «Маршрут до работы на УАЗе»… Оторваться от происходящего на экране невозможно, хотя какое уж там кино – ангары, забитые грязью механизмы, земля сырая и бескрайняя, а не в цветочном горшке. Картинка вроде бы неприглядная, но проникаешься самой искренней симпатией к профессии современных землепашцев. Ребята они с юмором: «Было у отца три сына: два умных, а один тракторист», – подшучивает над собой Сергей в клипе «Мы не алкоголики, мы профессионалы».

Тракторист КФХ «Труд» Сергей Корнеев открыл канал на Ютубе в декабре 2012 года. Сначала просто смотрел видео по своей тематике в Интернете. Увидел, что таких роликов там великое множество, попробовал сделать свои. Разместил 18 клипов, которые снимал для себя на мобильный телефон, затем купил камеру и придумал рубрику «Дневник тракториста» – короткие ролики с полевых работ. Камеру прикрепляет к голове или в кабине, и у зрителя создается впечатление, что он сам едет в тракторе, сам пашет, сеет, ремонтирует механизмы. Реалити-шоу без всякой цензуры, окно в настоящий мир простых работяг, которое не прикрыто розовыми зановесочками. Успех у блогера ошеломляющий. Некоторые видео набирают по 50 – 70 тысяч просмотров (для сравнения – население Ухоловского района менее 9 тыс.), число подписчиков перевалило за 60 тысяч. Трудовые будни Сергея длятся частенько по 12 часов, а в страду – по 14 – 16. Вернувшись домой, он первым делом ставит на зарядку аккумуляторы своей камеры, чтобы утром снова нажать на кнопку «Запись». И только потом – душ, ужин и неотложные домашние хлопоты. Ближе к ночи выкладывает в сеть очередную серию своего документального проекта. День за днем – и так уже четвертый сезон. Интерес к популярному видеоблогеру проявил и портал «Фермер.ru».

«Я стараюсь разно­образить жизнь видеотворчеством. Кого-то – подзадорить, кого-то повеселить. Работа тракториста – это мое, к сельскому хозяйству я прикипел душой», – говорит механизатор, которому нет еще и тридцати. Сергей рассказывает, что никакого стремления стать трактористом у него в детстве не было. Выезжал в поле с дядей, который работал на самоходной косилке, сидел за рычагами в кабине, когда агрегат ставили на прикол. Но интереса к профессии не возникало. И только в Сапожковском агролицее имени Дарьи Гармаш почувствовал к ней вкус. А уж когда отличник учебы проходил практику в хозяйстве, окончательно определился с выбором. Говорит, что в КФХ «Труд» ему повезло и с коллективом, и с руководством. Хозяйство небольшое, трудится в нем два десятка человек, выращивают зерновые, рапс, горох. Фанатами сериала «Будни тракториста» сразу же стали все его коллеги. К камере они привыкли – впору начинать съемки большого документального кино с фестивальным прицелом. Но вряд ли такую задачу поставит перед собой в ближайшее время Корнеев. Стремится он не к славе, а к тому, чтобы работа заряжала еще большим энтузиазмом. Под объективом камеры дело спорится лучше.

«Родные долго не понимали, зачем мне все это нужно. Думали, что меня заносит куда-то не туда. Теперь, вроде бы, возражений у них нет. Попробую уговорить жену делать фирменные сувениры».

Дело в том, что круг фанатов ухоловского тракториста растет быстрыми темпами. Подписчики канала присылают ему и работникам хозяйства в подарок инструменты, спецодежду, помогают в апгрейде компьютера. Ну а поскольку канал набирает популярность, к нему потянулись рекламодатели. Оказалось, что видеоблоги могут приносить еще и доход. «Теперь работаю над речью, – говорит Корнеев. – Сами понимаете, в нашем деле не обходится без крепкого словца. Некоторых подписчиков это коробит, и я буду стараться удовлетворить их пожелания».

Так чем же все-таки знаменит Корнеев? Тем, что он популярный блогер? Вряд ли. Его канал смотрят потому, что он классный тракторист, нашедший хороший способ честно рассказать о своей профессии. Он ценит ее, уважает, и в глазах его нет тоски от того, что он тут в грязи телепается, пока другие ездят по асфальту в дорогих машинах. Он пашет, как и подобает крепкому мужику, а не сочиняет истории на диване с непонятными сюжетами. Поэтому все его блоги наполнены смыслом и содержанием, даже если он говорит в них о погоде. Ведь для земледельцев погода – это далеко не досужие разговоры возле гардероба. И пока он в поле – ему будет о чем рассказывать в своем нескончаемом сериале.

«Идти работать нужно туда, куда зовет сердце и где вам по душе», – советует Сергей Корнеев.

А его собеседник тут же выдает восторженный слоган в камеру: «Будь трактористом. Будь мужиком!»