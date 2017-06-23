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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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Россияне смогут ставить оценки на сайтах министерств

00:01 / Актуально
Государственные сайты приведут к единообразию
Россияне смогут ставить оценки на сайтах министерств

На сайтах правительства России, федеральных и региональных органов власти может вскоре появиться возможность обратной связи. Посетители порталов смогут ставить оценки размещенным на них материалам. А сами сайты получат единый дизайн и единообразное наполнение. Такое положение содержится в утвержденных правительственной комиссией требованиях к интернет-представительствам ведомств.

Подкомиссия по использованию ИТ при предоставлении государственных и муниципальных услуг правительственной комиссии по ИТ одобрила проект единых функционально-технических требований к порталу правительства, сайтам министерств и ряду других государственных порталов. Об этом «Известиям» сообщили в Минком­связи. Как записано в документе (есть у «Известий»), в 2016 году Россия заняла 35-е место в публикуемом ООН раз в два года индексе развития электронного правительства. В прошлом рейтинге, 2014 года, Россия была на 27-м месте, значительно улучшив позиции по сравнению с предыдущими годами (в 2010 году – 68-е место).

«Потеря позиций в последнем рейтинге связана с недостатками организации функционирования официальных сайтов и порталов органов власти, в том числе в части обеспечения удобства их использования, и недостаточно быстрым внедрением современных инструментов электронного правительства», – записано в документе.

К примеру, сайты российских ведомств получили у экспертов ООН низкие оценки по «реализации подхода «правительство как единое целое» (единые дизайн и навигация и т.п.). А также по «человеко-читаемости» – понятности для людей, не владеющих юридической терминологией.

Подкомиссия подготовила меры по модернизации официальных сайтов. Они получат единый дизайн, единую последовательность разделов, однотипное их наполнение. Будет обеспечена возможность авторизации с использованием логина-пароля с сайта госуслуг. Сами государственные услуги, предоставляемые ведомством, можно будет получить на его сайте (а также, по-прежнему, и на специализированном портале gosuslugi.ru). Еще одно требование – «наличие возможности для граждан расстановки меток, оценок и ранжирования контента сайта в качестве механизма обратной связи с правительством или другими пользователями».

По словам Александра Павловича, замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России, такая обратная связь в первую очередь должна коснуться открытых данных и материалов, актуальных для граждан.

– Если же интерес граждан к оценке таких документов будет расти, это станет аргументом к развитию данной практики, – добавил Александр Павлович.

Сегодня граждане имеют возможность выдвигать предложения и голосовать за них на сайте «Российская общественная инициатива» (roi.ru). В 2013 году указом президента РФ исполнителем этого проекта назначен Фонд информационной демократии.

– Проблема повышения эффективности взаимодействия граждан с госсайтами остается актуальной, – прокомментировали в пресс-службе фонда. – Но должен ли сайт государственного органа быть «социальным» порталом для общения и выставления оценок при наличии соответствующих специализированных площадок – спорный вопрос.

В прошлом году о разработке единых стандартов для сайтов госорганов сообщали представители Института развития интернета (ИРИ). Глава ИРИ, советник президента России Герман Клименко отмечал, что унификация позволит бюджету экономить ежегодно около 2,5 млрд. рублей. Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин пояснил «Известиям», что представленный подкомиссии по ИТ документ – продолжение этих разработок.

– Мы ведем согласованную работу, – отметил Александр Павлович. – Безусловно, речь не о различных, а именно о едином стандарте. ИРИ проделан серьезный труд по визуальному стандарту для информационных сайтов. Сейчас Минкомсвязи как федеральный регулятор считает насущно необходимым собрать, объединить и поддержать ключевые инициативы в этой сфере.

Как записано в требованиях, материалы для следующего рейтинга, 2018 года, эксперты ООН будут готовить уже в мае–июле 2017-го. В Минкомсвязи сообщили, что модернизация официальных сайтов была начата еще нынешней весной.

Еще в прошлом году министерство разработало единый инструмент навигации для официальных сайтов «Госбар». Он может быть размещен на любом ресурсе федеральных, ­региональных органов власти и органов местного самоуправления. Это дополнительная панель, обеспечивающая быстрые переходы между порталами госструктур.

Александр Кондратьев
Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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