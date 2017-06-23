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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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В России растет спрос на санатории

00:01 / Актуально
Популярность оздоровительного отдыха в 2020 году увеличится на 20%

Число отдыхающих в отечественных санаториях к 2020 году увеличится на 20% и составит 14 млн. человек, сообщили «Известиям» в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм). Чтобы вместить всех желающих, санатории уже сейчас объединяются и увеличивают количество мест. По экспертным оценкам, объем рынка санаторно-курортных услуг в этом году приблизится к 150 млрд. рублей.

Как рассказали «Известиям» в Ростуризме, в последние три года наблюдается тенденция объединения и укрупнения санаторно-курортных организаций, а также растет количество мест в них. В первую десятку самых популярных российских здравниц входят курорты Алтайского края, Тюменской области, Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, республик Башкортостан и Татарстан, Калининградской, Самарской и Ивановской областей. Кругло­годичная загрузка лидеров отрасли составляет более 80%. А в санаториях Минобороны, управделами президента, АО «РЖД-здоровье», МЧС, ФСБ, МВД этот показатель превышает 90%.

– В России создан не имеющий аналогов санаторно-курортный комплекс. Его значение и возможности трудно переоценить. Почти 2 тыс. санаториев в субъектах Федерации предлагают не просто СПА-услуги, а полноценное лечение по доступным ценам. Развитие санаторно-курортного туризма имеет огромное значение с точки зрения укрепления здоровья российских граждан, – рассказал «Известиям» руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что отечественные здравницы располагают полным спектром услуг для профилактики и коррекции отклонений в состоянии здоровья. Востребованность санаториев круглогодична, а спрос на них постоянно растет благодаря внедрению инновационных медицинских технологий, качественным курортным и реабилитационным услугам, а также профессионализму персонала.

По оценкам президента Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ) Константина Онищенко, объем рынка санаторно-курортных услуг в 2017 году приблизится к 150 млрд. рублей. Он отметил, что в топ-10 самых популярных оздоровительных курортов и мест отдыха в России входят Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки (Ставрополье), Мацеста (Сочи), Белокуриха (Алтайский край), Марциальные воды (Карелия), Саки (Крым), Старая Руза (Московская область), озеро Карачи (Новосибирская область), Гоуджекит (Северобайкальск), Тумнинские воды (Хабаровский край) и Аушигер (Кабардино-Балкария).

– Оздоровительный отдых в России на курортах минеральных вод летом граждане планируют в среднем на 12 суток и платят за проживание и питание в среднем 2,8 тыс. рублей в сутки. Дешевле всего в первой десятке – в крымском Саки (2,3 тыс. рублей в сутки), – отметил Константин Онищенко.

При этом отдых с детьми на других популярных российских курортах стоит дороже. Например, сутки проживания в Сочи, Анапе, Ейске или Евпатории обойдутся в 3,5 тыс. рублей.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любови Храпылиной, спрос на санаторно-курортное лечение растет в связи с трудностями в получении медицинских услуг в больницах и поликлиниках.

– Нет худа без добра. Недоступность медицины побуждает людей к поиску решений. Они вспоминают старые добрые традиции – едут в санатории, где можно отдохнуть, развлечься, пройти обследование и получить лечение, – сказала профессор.

Она отметила, что долгое время отечественные курортно-санаторные организации не могли вписаться в рыночные условия. Но они нашли выход из ситуации, предоставив отдыхающим возможность получать не только услуги, которые входят в стоимость путевки, но и различные процедуры за дополнительную плату.

В пресс-службе Ростуризма подчеркнули, что лечение в санаторно-курортных организациях позволяет в 2–6 раз уменьшить число обострений как у взрослых, так и у детей. Больные, прошедшие санаторный этап реабилитации, в большинстве случаев возвращаются к труду, у них в 2–3 раза снижается временная и стойкая нетрудоспособность.

Мария Недюк
Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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