Вместо открепительного – заявление

Госдума упростила процедуру голосования для россиян, не имеющих возможности голосовать по месту прописки

В конце мая нижняя палата российского парламента одобрила в третьем чтении пакет законов, вносящий поправки в избирательное законодательство. Главное нововведение – будут отменены открепительные удостоверения и предоставлена возможность гражданам, находящимся в день голосования вне места своего жительства, проголосовать по месту нахождения. В очередном выпуске «Я – избиратель» мы разбираемся, как нововведения коснутся избирателей на предстоящих в сентябре 2017 года выборах губернатора Рязанской области.

Что плохого было в открепительных?

По мнению законодателей, процедура их получения не совсем удобна для избирателей. Им приходится обращаться в территориальную (ТИК) или участковую избирательную комиссию (УИК) по месту регистрации. Но далеко не всегда люди готовы ехать за десятки и сотни километров в родной город ради открепительного.

– Система открепительного удостоверения, которое можно получить только на конкретном избирательном участке, выводила из процесса голосования большое количество избирателей, – заявила при обсуждении нового порядка председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. – На прошедших выборах в Госдуму мы напечатали 3 миллиона удостоверений. Разослали в нижестоящие комиссии в два раза меньше. А реально воспользовались открепительными 700 тысяч человек. Это говорит не о том, что мало людей, которым нужны такие удостоверения, а о том, что избирателей, проголосовавших вне своего места жительства, могло быть больше. Просто ехать за документом, например, из Москвы в Магадан довольно сложно.

– По сути дела, мы сегодня обсуждаем механизм, который отменяет «крепостное избирательное право». Это не преувеличение! – заявил заместитель руководителя Центризбиркома Николай Булаев. – Миллионы людей не участвовали в избирательных кампаниях разного уровня, потому что они не живут там, где прописаны. А для того, чтобы воспользоваться своим активным правом, нужно было ехать за открепительным удостоверением, тратить деньги и время. Абсолютное большинство избирателей этого не делали. Законопроект предусматривает: не надо никуда ехать, можно зайти в ближайшую участковую или территориальную комиссию и решить все свои проблемы по участию в избирательных кампаниях в течение полутора – двух часов.

Отметим, что новый порядок касается только выборов Президента РФ в марте 2018 года и региональных выборов, начиная с 10 сентября 2017 года. На местных выборах – а параллельно с губернаторской в Рязанской области будет проходить 130 муниципальных кампаний – по-прежнему будет действовать институт досрочного голосования.

Как проголосовать там, где я хочу?

Для этого надо всего лишь подать заявление одним из нескольких способов.

– Определено четыре канала, которые вы можете использовать для подачи заявления, если хотите проголосовать не по месту своей прописки, а по месту нахождения. Можно прийти в ближайшую к вам территориальную избирательную комиссию, участковую избирательную комиссию либо подать заявление через Единый портал государственных услуг, если вы там зарегистрированы, а также через многофункциональные центры (МФЦ), – пояснил председатель избирательной комиссии Рязанской области Владимир Грачев.

Чтобы можно было выбрать наиболее удобный вариант, с подачей заявления лучше не затягивать. Граждане могут заранее явиться в территориальную (за 45 – 5 дней до дня голосования) либо в участковую избирательную комиссию (за 10 – 5 дней до дня голосования) по месту, где они фактически проживают, и подать заявление о включении в список избирателей на соответствующем избирательном участке. Для обработки информации о поступивших заявлениях будет сформирована централизованная база данных государственной автоматизированной системы «Выборы».

Обратиться, если это удобно, можно также в комиссию по месту регистрации об исключении своего имени из списка избирателей. Эта информация также обрабатывается, передается в соответствующий участок, и УИК получает документ в виде реестра избирателей, заявивших о своем желании голосовать на данном избирательном участке. Причем автоматически эти имена в списки избирателей переноситься не будут, а попадут туда только тогда, когда избиратель придет на участок лично и проголосует.

Также избиратель может воспользоваться порталом «Госуслуги» или обратиться в МФЦ. Вся информация об откреплении и прикреплении по участкам будет оглашаться в день голосования и размещаться в Интернете.

А если я не успел подать заявление в период с 26 июля по 4 сентября (за 45 – 5 дней до дня голосования)?

Для тех, кто столкнулся с непредвиденными обстоятельствами и принял решение голосовать по месту нахождения в последний момент – за четыре дня до дня голосования и позднее, установлен особый порядок подачи заявлений.

Заявление можно будет оформить только в участковой избирательной комиссии, где гражданин включен в список избирателей, до 14 часов 9 сентября. В заявлении избиратель указывает свои персональные данные, в том числе данные паспорта и место жительства.

После оформления заявления избиратель исключается из списка избирателей по месту жительства и может принять участие в голосовании на том избирательном участке, где будет находиться в день голосования.

Бланки данных заявлений будут подлежать отдельному учету, при этом при оформлении заявления на него будет наклеиваться специальная защитная марка, которая будет состоять из двух частей. При явке на избирательный участок избиратель включается в список избирателей дополнительно, при этом одна из частей марки отклеивается и переносится в список избирателей, что будет очень наглядно для наблюдателей и иных лиц, присутствующих на избирательном участке.

Могу ли я прийти с заявлением со спецмаркой на любой избирательный участок?

В Рязанской области избирательных участков, куда можно будет прийти и проголосовать, предъявив заявление с наклеенной маркой, будет ограниченное число – по одному в каждом муниципальном образовании, за исключением Рязани. В ближайшее время их точное количество будет определено специальным постановлением областной избирательной комиссии.

– При формировании перечня таких участков мы исходили из принципа шаговой доступности, чтобы гражданин, проживающий на территории того или иного муниципального образования, мог проголосовать в участковой комиссии, которая находится в административном центре этого же муниципалитета. Скажем, житель Кораблинского городского поселения имеет возможность проголосовать с заявлением на территории этого поселения, но только на одном участке, житель Карабухинского сельского поселения – на территории своего поселения и т. д. Мы планируем определить 320 участков, принимающих заявления со спецмарками. Всего же участковых комиссий в Рязанской области 1024, – отметил Владимир Грачев.

По словам главы облизбиркома, ограничения по количеству участков, принимающих заявления со спецмарками, введены ЦИК специально для того, чтобы дать возможность наблюдателям, гражданскому обществу контролировать процесс и предотвратить какие-либо возможные злоупотребления.