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Выпуск № 115 (5402)
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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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Забвению не подлежит

00:01 / Читатель - газета
Письма с просьбой помочь в поисках пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны в почте нашей редакции не редки

В каждом таком письме – надежда на то, что кто-то, может быть, видел, слышал или знает того человека, о котором в письме идет речь. В канун Дня памяти, скорби письмо к нам пришло из Калининграда.

«Мы, поисковики и сотрудники Калининградского государственного архива, обращаемся к вам за помощью. На протяжении шести лет мы разыскиваем родственников бойцов, погибших в фашистском концлагере «Шталаг 1Ф». Как нам удалось выяснить, среди них был и боец из Рязани. Его зовут Павел Николаевич КЛИНЬЕВ (возможно – Клиняев, Кленяев, Киселёв). Данные бойца – это перевод с учетной карточки пленного. Родился он 19 июля 1918 года (?). Русский. Православный. По гражданской специальности – плотник. Имел рост 164 сантиметра. По цвету волос – блондин.

Родители – Клиньевы: отец – Николай (отчество в документе не указано); имя и отчество матери неизвестны. Фамилия до замужества – Романова. По состоянию на весну 1942 года, проживали по адресу: Рязанская область, город Ряжск, улица Ленина, 24. Дата и места призыва – неизвестны. По служебному статусу в армии – военный строитель.

Согласно лагерной персональной карте советского военнопленного, Павел Николаевич попал в плен 28 марта 1942 года. По ОБД «Мемориал» проходит как пропавший без вести. Мы делали запросы в МВД, военкомат, архив, администрацию. Ответ ото всюду получали один – «данные не найдены». Только одно совпадение по инициалам в г. Ряжске от декабря 1918 года о рождении сына Павла у Николая Васильевича Киселева и его жены Марии Климовны (возможно, писарь в лагере ошибся с фамилией или намеренно боец исказил ее).

Просим вас напечатать материал в вашей газете с надеждой на то, чтобы вернуть родным память, фото, документы Павла Николаевича. Помочь солдату дойти домой! Вдруг родные увидят и узнают бойца».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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