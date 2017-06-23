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Выпуск № 115 (5402)
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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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Горсть земли

00:01 / Читатель - газета
Спустя десятилетия, племянник побывал на месте гибели своего дяди
Горсть земли

Эту историю нам в редакцию прислал рязанец Александр Индеев. Он рассказал о своем родственнике Иване Дмитриевиче, который числился пропавшим без вести, но в результате поиска был обнаружен в списках погибших.

«Эх! Война. Война. Война.
Что же ты наделала?!
Меня, младого пацана,
инвалидом сделала.

Почти два года разносилась песня и днем, и вечером, там где собирались участники войны. Да, им досталось пройти такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но жизнь диктует свое. Никакие уговоры на них не действовали. Жены и матери вынесли им ультиматум: либо вы прекращаете свои сходки, либо собирайте свои ордена и уходите за околицу, и там стройте себе землянки и продолжайте свои гулянки.

И эти слова в конце концов подействовали. Все чаще во дворах стали раздаваться удары топора, молотка, звон пилы. Колхозные дворы, крыши, которые во время войны зияли дырами, а доярки снимали с них солому и кормили скотину, стали ремонтироваться. В зимнее время потянулись подводы с лесом.

Вышел указ правительства о выделении участникам войны пиломатериала на устройство жилья. Многие воспользовались этим указом и построили себе новые дома и дворы. Данный указ распространялся и на погибших воинов. Чем и воспользовалась мама погибшего сына – Индеева Ивана Дмитриевича, 1925 года рождения, уроженца села Шевали-Майдан Сасовского района Рязанской области. 12 января 1943 году по возрасту был призван на военную службу и направлен в 52-й Кавалерийский полк 14-й Гвардейской дивизии. Часть, куда он попал служить, уже находилась в боях. Освобождая Украину от фашистских захватчиков, в бою под Черниговом, освобождая село Макишин в 1943 году, в сентябре, был тяжело ранен, помещен во временно организованный в школе госпиталь. Ранение не давало возможности перевезти его в полевой госпиталь. Умер 21 сентября 1943 года. Всего в школу было госпитализировано 37 бойцов, которых нельзя было транспортировать. Все они умерли и были захоронены в одну общую могилу на пришкольном дворе. В дальнейшем сделали ограду и установили памятник. Извещение о смерти, в простонародье «похоронка», из части пришла.

В 1975 году пионеры отряда имени Олега Кошевого из школы прислали письмо и описание, как проходило освобождение села. Евдокии Васильевне очень хотелось побывать на могиле сына, но одна она боялась ехать, сердце могло не выдержать такую встречу. Дети не имели возможности ее сопроводить. В дальнейшем, выйдя на пенсию, дети предложили сопроводить ее, но получили ответ: «Туда я поеду сама, а оттуда придется меня вам везти».

Так и не удалось маме навестить могилу сына. Старший внук выполнил пожелание бабушки. Побывал на могиле своего дяди. Отвез горсть земли, взятую с участка, где он проживал, высыпал на могилу, где его похоронили, а с его могилы взял землю и отвез на могилу его мамы, Евдокии Васильевны, и прикопал. Так что они воссоединились.

В этой войне Евдокия Васильевна потеряла и мужа, который пропал без вести в сентябре 1941 года. Впоследствии он был найден в списках погибших и захороненных.

Александр Индеев,
племянник Ивана Дмитриевича»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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