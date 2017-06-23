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Выпуск № 115 (5402)
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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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Когда помочь необходимо

00:01 / Читатель - газета
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Лариса Тюрина принимает активное участие в жизни рязанцев, которые нуждаются в поддержке

В редакцию газеты с благодарностью обратилась мама 29-летней Татьяны Литвиновой – девушки с тяжелой судьбой. Последствием страшного ДТП стала сложная травма головного мозга. Вот уже более семи лет родители пытаются поставить Таню на ноги и уже добились, казалось бы, невероятного. Девушка, которой пророчили больше не подняться с кровати, в настоящее время делает первые самостоятельные шаги. Однако по-прежнему требуется дорогостоящее лечение, которое не под силу обычной семье из поселка Сараи Рязанской области. Пострадавшая в дорожной аварии Татьяна проходила лечение в нескольких российских реабилитационных центрах. Медики констатируют улучшение состояния и дают надежду на дальнейшее восстановление организма. Заслуженный врач Российской Федерации Лариса Николаевна Тюрина лично занялась проблемой семьи. При ее активной поддержке Таня в настоящее время проходит очередной курс реабилитации в одном из лучших федеральных научно-клинических центров реаниматологии и реабилитологии «Лыткино». По словам родителей, Лариса Николаевна проявила самое живое участие в вопросе реабилитации и оказалась не только активным политическим деятелем, но и небезразличным к чужому горю человеком. Мы и дальше будем следить за состоянием Тани, и хочется верить, что в скором времени девушка сможет лично поблагодарить тех, кто помогает ей вернуться к нормальной жизни.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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