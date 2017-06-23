Любимому учителю

«Выдающемуся ученому и педагогу, незабываемому наставнику многих поколений от благодарных учеников» – эти слова начертаны на памятной мраморной доске, которая стоит теперь на могиле Раисы Александровны Фридман, любимого профессора студентов Рязанского пединститута.

Их, студентов и поколений, было действительного много, ведь преподавала Раиса Александровна в вузе почти пятьдесят лет. Когда умерла в июле 1988-го, о ней искренне горевали… А потом случилось так, что о могиле Р.А. Фридман забыли…

О том, как почти 30 лет спустя удалось найти место упокоения Раисы Александровны, благодаря чему и кому, в нашей газете уже было написано. Главную роль сыграл в этом Александр Крамаренко. Он взял на себя и первоначальное обустройство могилы. А постановка мраморной доски – это уже деяние общественное. Свой вклад внесли в него, например, выпускники 1966 года группы «а» филфака РГПИ Людмила Гоенко, Марина Назаренко, Антонина Парникова, Юрий Люхин.

Теперь можно прийти на могилу любимого учителя и поклониться его праху. Похоронена Раиса Александровна на «Новом» кладбище.