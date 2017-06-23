Никто не забыт, ничто не забыто

В 76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны рязанцы зажгли свечи памяти

На Мемориал к Вечному огню пришли ветераны Великой Отечественной войны, врио губернатора Николай Любимов, главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава администрации Рязани Олег Булеков, министры регионального правительства, депутаты, представители ведомств, образовательных учреждений, общественных организаций, патриотических клубов Рязани.

Впервые акция «Свеча памяти» прошла в 2009 году по инициативе молодежных общественных организаций и сразу же встретила широкий отклик в российском обществе. При народной поддержке акцию решили проводить каждый год. За эти восемь лет к ней присоединились более 3000 городов и населенных пунктов как в России, так и за ее пределами – везде, где помнят и чтят подвиг бойцов, сражавшихся со страшным врагом человечества. Повсеместно в России «Свеча памяти» стала традиционным и ежегодным народным событием.

На состоявшемся траурном митинге в память о погибших на полях сражений выступили глава региона Николай Любимов, участник Великой Отечественной войны Николай Кузьмич Чадаев, председатель совета регионального отделения «Молодой гвардии» Артем Никитин.

– Позвольте мне в эти торжественные минуты выразить скорбь о тех потерях, что принесла война, – сказал Николай Чадаев. – Вечная память погибшим в боях за независимость нашей Родины. Честь и слава ныне живущим!

У Вечного огня встал в караул «Бессмертный полк» участников Великой Отечественной войны – рязанцев.

– 150 курсантов Академии ФСИН России держат в строю портреты тех, кто защищал нашу Родину в 1941 – 1945 годах, – говорит руководитель клуба «Поиск» Академии ФСИН России Виктор Луканин. – Подобную акцию на Мемориале в День памяти и скорби мы проводим впервые и считаем, что она несет сильный воспитательный эффект, а в перспективе может стать традиционной.

В память о подвиге погибших в годы Великой Отечественной войны участники митинга возложили к Вечному огню алые гвоздики и выложили на гранитном постаменте у Вечного огня из сотен свечей слова «Я помню».

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По многолетней традиции в День памяти и скорби рязанцы возложили к Вечному огню гирлянду Славы и цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. На площади у МКЦ курсанты Академии ФСИН России и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова провели флешмоб с портретами рязанцев – участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза. По словам врио губернатора Николая Любимова, чем больше подобных молодежных акций, тем больше внимания будет к теме войны, тем бережнее отношение к памяти о славных защитниках Родины. Ветеранов войны, тем, кому позволяет здоровье, Николай Любимов попросил чаще бывать в школах и рассказывать молодежи о героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.