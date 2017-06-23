Неделя глазами экспертов

Андрей Мартынов,

заместитель главного врача по поликлинической работе Скопинской центральной районной больницы:

– Разумеется, ключевым событием минувшей недели для меня стал День медицинского работника. Этот праздник служит всем напоминанием об огромной общественной значимости труда медиков. Их ежедневная работа связана с колоссальной ответственностью, требует быстрого принятия решений, от которых зачастую зависит жизнь человека.

Мне как заместителю главврача по поликлинической работе отрадно видеть то, что сегодня самое пристальное внимание обращено на первичное звено здравоохранения. Перестроить работу поликлиник в сторону максимального удобства для пациентов призван проект «Бережливая поликлиника», реализация которого началась в регионе. Об этом на прошедшей неделе писали многие региональные СМИ. Пока этот проект «обкатывается» в двух поликлиниках Рязани. Но мы, в свою очередь, стараемся не отставать и через организационные нововведения тоже совершенствуем, как можем, работу нашей поликлиники. Некоторое время назад, например, организовали работу call-центра, чтобы пациентам было проще до нас дозвониться. В начале лета провели акцию «УЗИ по выходным», которая получила положительный отклик от людей, не упустивших возможность обследоваться в субботний день. Теперь думаем над тем, чтобы приглашать наших пациентов на такие акции регулярно, два раза в месяц. Для обслуживания сельских жителей в своей работе постоянно используем выезды врачебных бригад.

Планируем в нашей поликлинике еще одно нововведение – разделить посетителей на два потока: тех, кто болен, и тех, кто пришел на профилактический медосмотр. Убежден, что поликлиника должна работать так, как удобно пациентам. Многое для этого нам только предстоит сделать, и мы готовы меняться.

Елена Хлопкова,

дознаватель Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте:

– Вчера страна отмечала День памяти и скорби. Исполнилось 76 лет со дня начала Великой Отечественной вой­ны. В моем родном селе Дубровичи Рязанского района состоялся митинг у памятника погибшим в годы войны защитникам Родины. Местные школьники читали стихи и пели песни о войне. Считаю, что для молодого поколения такие даты очень важны, поскольку они обнажают чувства молодежи и побуждают к размышлению о том, как сегодня сохранить мир.

Вчера в Рязанском линейном отделе МВД России на транспорте мы отметили день образования отделения по исполнению административного законодательства РФ. Работают в подразделении всего трое сотрудников, но их правоохранительная деятельность очень важна. На железной дороге довольно часто административное законодательство нарушается – люди распивают спиртные напитки, курят в вагонах и на станциях, переходят железнодорожное полотно в неустановленных местах. За это мы строго наказываем. За прошлый год выявлено более тысячи нарушений.

Также сотрудники нашего отдела были направлены на сопровождение поездов южного направления. Дети из Москвы и других городов России едут на отдых в здравницы Черноморского побережья. Наша задача – обеспечить безопасное передвижение детей в поездах.

Как автомобилиста меня радует, что в этом году ремонтировать дороги начали гораздо раньше, чем это было в предыдущие годы. Ровные дороги являются залогом безопасности. Уже не надо объезжать по встречке рытвины да ухабы. Теперь мечтаю о том славном времени, когда мы в родном селе Дубровичи дороги построим.