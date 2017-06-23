24 июня – День изобретателя и рационализатора

Уважаемые изобретатели и рационализаторы Рязанской области!

Примите поздравления с профессиональным праздником. В нашем регионе его отмечают представители разных профессий, которых объединяет умение воплощать в жизнь самые смелые новаторские идеи, те, кого можно назвать «золотым фондом» науки, люди, обладающие не только глубокими знаниями, но и нестандартным мышлением, творческим подходом к своему делу.

Рязанские изобретатели вносят заметный вклад в социально-экономическое развитие региона и России в целом. Только за последний год запатентовано около 500 разработок в оборонной, радиотехнической, машиностроительной, авиастроительной и сельскохозяйственной отраслях, в сфере высоких технологий. Проекты рязанцев неоднократно отмечались медалями и дипломами престижных всероссийских и международных форумов. За последнее время порядка 1500 объектов интеллектуальной собственности внедрено в производство. Экономический эффект от их использования составил порядка 270 млн. рублей.

Реализованные инновации – это и есть модернизация в действии, основа для экономического роста, инструмент, с помощью которого мы сможем вывести регион на качественно новый уровень, сделать жизнь людей более комфортной и благополучной.

Желаем всем творческого вдохновенья, воплощения самых смелых идей и замыслов, здоровья и успехов!

Правительство Рязанской области