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Выпуск № 115 (5402)
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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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Уверенно – во второе столетие

00:01 / Событие
Три районные газеты Рязанской области отметили вековой юбилей
Автор фото: Анна Добролежа | Уверенно – во второе столетие
Фото автора.

«Быть нужными, интересными и полезными людям, жить с ними в одном ритме» – так сформулировали девиз своих изданий главные редакторы газет-юбиляров «Михайловские вести», «На земле шацкой», «Скопинский вестник».

Поздравления от коллег, министра печати и массовых коммуникаций региона Ольги Чуляевой, Союза журналистов России, руководителей муниципалитетов и пресс-служб ведомств юбиляры принимали в областной библиотеке имени Горького. Им и сотрудникам издательства «Пресса» были вручены награды Рязанской области. В торжественной церемонии принял участие глава региона Николай Любимов. Он приветствовал юбиляров, отметил значимость и самобытность районных газет, их стремление идти в ногу со временем, используя как традиционные, так и интерактивные формы общения.

Публикациям «Михайловских вестей» присуща основательность, солидность, не перерастающая при этом в тяжеловесность. Популярные рубрики издания – «Память», «Православная вера».

Визитная карточка газеты «На земле шацкой» – рубрика «Точка на карте», в которой журналисты рассказывают о жизни в малых селах и деревнях. Редакция тесно сотрудничает с краеведами, учеными, общественными деятелями, много и интересно рассказывает о шацких казаках, их истории и современной жизни.

Одним из самых масштабных и удачных проектов «Скопинского вестника» за последние годы стала рубрика «Живые имена». К 70-летию Великой Победы газета предложила читателям рассказать о подвиге своих предков, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, и вот уже третий год в редакцию поступают письма от читателей с рассказами о родных героях.

– Какие бы изменения ни происходили в обществе, районные газеты никогда не скатятся на желтизну, потому что они питаются духом глубинки, который никогда не позволит осквернить святые человеческие чувства, – говорит и.о. главного редактора газеты «Михайловские вести» Анатолий Васильевич Солянкин.

К юбилею были подготовлены интересные выставки, материалы, которые рассказывали о работе газетчиков в разные десятилетия минувшего века.

У журналистов районных газет была возможность задать главе региона интересующие их вопросы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
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