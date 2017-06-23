Эдисоны нового века

Импортозамещение невозможно без поддержки инноваций и изобретений

В технопарке РГРТУ состоялось награждение лауреатов конкурса на лучшее предприятие и высшее учебное заведение области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности в 2016 году. Церемонию провел начальник организационно-правового отдела регионального минпрома Александр Паршин. Награждение было приурочено к Дню изобретателя и рационализатора, который отмечается в нашей стране ежегодно в последнюю субботу июня.

Конкурс проводится по четырем номинациям. В первой – среди промышленных предприятий – первое место присуждено Государственному Рязанскому приборному заводу. Среди вузов лучшим признан Рязанский государственный радиотехнический университет. В третьей номинации, среди предприятий малого бизнеса, победу одержала научно-производственная фирма «Плазмаинформ». Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета признан победителем в номинации «Динамика развития предприятий и образовательных организаций высшего образования в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности». Победители и призеры конкурса были награждены дипломами областного минпрома.

Кроме того, представителям семи предприятий, центров и вузов были вручены дипломы областного совета ВОИР, 31 изобретатель и рационализатор получил на собрании почетные грамоты этой организации.

Выступая во время церемонии, Александр Паршин привел такие данные. Около 3500 рязанских изобретателей и рационализаторов ежегодно подают заявки на получение охранных документов в сфере интеллектуальной собственности. В 2016 году 1500 их разработок внедрено в производство. Экономический эффект от использования интеллектуальной собственности составил в регионе 270 миллионов рублей. Высокими темпами развивается изобретательская и рационализаторская деятельность в оборонной, радиотехнической, машиностроительной, авиастроительной и сельскохозяйственной отраслях.