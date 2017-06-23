15:13 МСК
Пятница
23 / 06 / 2017
Выпуск № 115 (5402)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
81

Эдисоны нового века

00:01 / Общество
Импортозамещение невозможно без поддержки инноваций и изобретений
Автор фото: Дмитрий Осинин | Эдисоны нового века
Фото: Дмитрий Осинин.

В технопарке РГРТУ состоялось награждение лауреатов конкурса на лучшее предприятие и высшее учебное заведение области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности в 2016 году. Церемонию провел начальник организационно-правового отдела регионального минпрома Александр Паршин. Награждение было приурочено к Дню изобретателя и рационализатора, который отмечается в нашей стране ежегодно в последнюю субботу июня.

Конкурс проводится по четырем номинациям. В первой – среди промышленных предприятий – первое место присуждено Государственному Рязанскому приборному заводу. Среди вузов лучшим признан Рязанский государственный радиотехнический университет. В третьей номинации, среди предприятий малого бизнеса, победу одержала научно-производственная фирма «Плазмаинформ». Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета признан победителем в номинации «Динамика развития предприятий и образовательных организаций высшего образования в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности». Победители и призеры конкурса были награждены дипломами областного минпрома.

Кроме того, представителям семи предприятий, центров и вузов были вручены дипломы областного совета ВОИР, 31 изобретатель и рационализатор получил на собрании почетные грамоты этой организации.

Выступая во время церемонии, Александр Паршин привел такие данные. Около 3500 рязанских изобретателей и рационализаторов ежегодно подают заявки на получение охранных документов в сфере интеллектуальной собственности. В 2016 году 1500 их разработок внедрено в производство. Экономический эффект от использования интеллектуальной собственности составил в регионе 270 миллионов рублей. Высокими темпами развивается изобретательская и рационализаторская деятельность в оборонной, радиотехнической, машиностроительной, авиастроительной и сельскохозяйственной отраслях.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 115 (5402) от 23 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Неделя глазами экспертов

На пороге службы

Почта России доставляет репродукции картин известных художников

Уверенно – во второе столетие
Три районные газеты Рязанской области отметили вековой юбилей
Анна Добролежа
Никто не забыт, ничто не забыто
В 76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны рязанцы зажгли свечи памяти
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
24 июня – День изобретателя и рационализатора
Память
Никто не забыт, ничто не забыто
В 76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны рязанцы зажгли свечи памяти
Вячеслав Астафьев
РВ ТВ
О былом. О главном
22 июня Народный артист СССР Иосиф Кобзон выступил на сцене Рязанской филармонии
Татьяна Клемешева
Общество
Неделя глазами экспертов
Я – избиратель
Вместо открепительного – заявление
Госдума упростила процедуру голосования для россиян, не имеющих возможности голосовать по месту прописки
Татьяна Железнова
Читатель - газета
Забвению не подлежит
Письма с просьбой помочь в поисках пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны в почте нашей редакции не редки
Читатель - газета
Горсть земли
Спустя десятилетия, племянник побывал на месте гибели своего дяди
Читатель - газета
Когда помочь необходимо
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Лариса Тюрина принимает активное участие в жизни рязанцев, которые нуждаются в поддержке
Читатель - газета
Любимому учителю
Татьяна Банникова
Актуально
Россияне смогут ставить оценки на сайтах министерств
Государственные сайты приведут к единообразию
Актуально
В России растет спрос на санатории
Популярность оздоровительного отдыха в 2020 году увеличится на 20%
Собеседник
Добрые зерна
Про специальность, которую не все знают, но берутся о ней судить
Татьяна Банникова
РВ ТВ
Виктор Минкин: «Я не подстраиваюсь под современность»
Неброская природа среднерусской полосы, глубина и пространство, минимализм деталей и стремление проникнуть в жизнь простых людей – вот главные атрибуты произведений художника
Вероника Шелякина
Человек дела
Всем привет, мы снова пашем!
Ухоловский тракторист снимает сериал о своей работе. И в отличие от комнатных блогеров ничего не выдумывает
Димитрий Соколов
Общество
На пороге службы
Рязанские призывники впервые пройдут обязательный тест на употребление наркотиков
Вероника Шелякина
Общество
Почта России доставляет репродукции картин известных художников
Спорт
На трассе – отважные
Межрегиональный мотокросс в Сасове собрал спортсменов более чем из десяти регионов страны
Спорт
Михайловский «лисятник»
Почему молодежь из сельской глубинки не спешит проявлять интерес к радиоспорту
Спорт
С прицелом на Португалию
Юный рязанский картингист Яков Соколов к экватору национальной серии «Rotax Max» подошел в качестве лидера
Спорт
После Брянска – Сынтул
Сильнейшие рязанские волейболисты-«пляжники» этап чемпионата ЦФО завершили серебряным дублем
Общество
За окном – праздник
В Новомичуринске свой день отметила улица, названная в честь одного из первостроителей города
Ищу маму
Ищу маму
Память
Возвращены из безвестности
Останки семерых бойцов-рязанцев торжественно перезахоронили на Смоленщине
Татьяна Железнова
Наука
Роботы среди нас
Какова роль нового для нашей страны вида технического творчества в профориентации молодежи?
Вячеслав Астафьев
Гость города
Живое слово о фактах и судьбах
Писатель и телеведущий Леонид Млечин обсудил с рязанскими журналистами проблемы профессии и исторические виражи
Татьяна Клемешева
Годы и люди
Два бойца
У ветерана Великой Отечественной войны Николая Ильева и его сына – участника войны в Афганистане Сергея была одна профессия – Родину защищать
Наше время
Курс на Сочи!
Как в Рязани готовятся к главному молодежному событию года?
Елена Серебрякова
Фотовзгляд
Растить и защищать готовы
Фото Лады Петровой
Вернисаж
Открытки с запахом дождя
Рязанская журналистка Елена Коренева представила выставку фотографий из путешествий по Европе
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы