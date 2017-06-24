Рязанские фермеры познакомились с опытом кооперативов в Липецкой области

Представители минсельхоза и минэка области, руководители районных отделов АПК и фермеры побывали в Чаплыгинском районе Липецкой области, лидирующем в кооперативном движении России. О поездке рассказали в региональном минсельхозе.

Участники поездки смогли получить информацию о путях становления кооперации в Липецкой области, услышать советы по организации создания кооперативов, лично познакомиться с опытом взаимодействия областной и муниципальной власти с кооператорами, задать актуальные вопросы.

Сегодня в одном только Чаплыгинском районе Липецкой области, где население составляет 30 тысяч, создано 165 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в которых трудится около 8 тысяч человек. В районе успешно действуют товаропроизводящие цепочки по мясу и молоку, предусматривающие производство, закупку, хранение, переработку и сбыт продукции. В результате участия в кооперативном движении в личных подсобных хозяйствах района в 1,8 раза увеличилось поголовье крупного рогатого скота, в 1,5 раза – свиней, в 2,4 раза – овец, в 4 раза – птицы.

Как яркие примеры успешной кооперации – сельскохозяйственный потребительский кооператив «Ломовской», который посетили рязанцы и где сегодня производится около 60 наименований продукции, реализуемой как внутри области, так и за ее пределами. Мини-молзавод по переработке молока мощностью 5 тонн в сутки. В год заводом производится 240 тонн питьевого молока, 70 тонн творога, 24 тонн сметаны, 6 тонн сливочного масла, а продукция в рамках муниципального и государственного заказа поставляется в детские сады, школы, больницы района и области или реализуется через местную торговую сеть.

– С приходом в сельское хозяйство современной техники и новых технологий, освобождаются рабочие руки, – подводит итог встречи заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов. – Кроме этого, развитие малых форм хозяйствования сдерживает невозможность конкурировать в ценовом сегменте с крупными агрохолдингами. При этом население испытывает потребность в качественной, экологически чистой продукции. И именно такая форма, как кооперация, способна решить данные проблемы. А Чаплыгинский район – прекрасная площадка по обмену опытом и выработке основных направлений развития кооперации.