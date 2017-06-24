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Рязанцев приглашают на «Большую зарядку»

09:13 / Общество
Она пройдет на площади Победы в День молодежи 27 июня
Рязанцев приглашают на «Большую зарядку»

В этот день, в 9.00, на площадке перед Муниципальным культурным центром состоится общественно-спортивная акция с проведением фитнес-тренировки в рамках проекта «Город для здоровья». Принять участие в занятии могут все желающие.

Планируется, что в зарядке примут участие порядка тысячи человек – студенты высших и средних профессиональных учебных заведений области, воспитанники спортшкол, представители молодежных общественных объединений и просто горожане, ведущие здоровый образ жизни.

В рамках акции пройдет конкурс на лучшее селфи с хэштегом #большаязарядка, также будет дан старт летней форумной кампании 2017 года. С площади Победы на Всероссийский молодежный образовательный Форум «Территория смыслов на Клязьме» отправится первая делегация Рязанской области, в состав делегации войдут представителей молодежных студенческих клубов, студенческого актива и студенческих СМИ.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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