По оперативным данным МЧС России по области, сегодня в 00.29 на пульт дежурного единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в селе Екшур Клепиковского района. Горел 2-квартирный жилой деревянный дом. В пожаре пострадал человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Во время пожара в Рязанской области пострадал человек
09:39 23.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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