Еще четыре игрока пополнили состав ФК «Рязань»

В сезоне 2017-2018 выступать за ФК «Рязань» продолжит воспитанник рязанского футбола, нападающий Владислав Мещеряков. К нему присоединится еще один местный игрок, полузащитник Александр Щацкий. Кроме того, трудовые соглашения с клубом продлили защитник Мартун Абовян и полузащитник Владислав Лабзин. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Лабзин и Абовян влились в состав ФК «Рязань» в прошлом сезоне. Мартун Абовян (14.01.1994 г.р.) провел в ФОНБЕТ Первенстве ПФЛ 21 матч и отметился одним голом. Владислав Лабзин (16.04.1996 г.р.) сыграл за ФК «Рязань» 20 игр, на его счету два точных удара. Владислав Мещеряков (10.05.1998 г.р.) в минувшем сезоне отыграл 22 матча, записав в свою статистику один забитый мяч.

Александр Шацкий (11.02.1999 г.р.) из-за травмы пропускал минувший сезон, теперь же он снова готов выйти на поле.