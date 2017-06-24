На одной из рязанских улиц изменятся правила парковки

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 20 июля на участке дороги от улицы 14-ая Линия до стр. №17е по улице Строителей будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Запрещающие дорожные знаки установят в соответствии с п.3 ст.21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».