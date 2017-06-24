01:30 МСК
Суббота
24 / 06 / 2017
Выпуск № 115 (5402)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
78

На одной из рязанских улиц изменятся правила парковки

09:55 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 20 июля на участке дороги от улицы 14-ая Линия до стр. №17е по улице Строителей будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Запрещающие дорожные знаки установят в соответствии с п.3 ст.21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В России растет спрос на санатории

Россияне смогут ставить оценки на сайтах министерств

В Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:35
Сотрудники органов внутренних дел Рязанской области смогут принять участие в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово»
17:24
В Рязани появились зеленые зоны, оформленные цветной каменной крошкой
17:12
В домах по ряду адресов Рязани отключат горячую воду
17:04
В Рязани прошло первенство города по гребле на байдарках и каноэ
17:02
В Рязанской ТПП обсудили перспективу борьбы с наркотиками
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы