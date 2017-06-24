Более 1000 тонн молока произведено в рязанских сельхозпредприятиях

По оперативным данным на 23 июня сельхозпредприятиями области произведено 1050 тонн молока, что больше уровня прошлого года на 44 тонны

В двух районах области суточное производство молока в среднем превышает более чем 140 тонн. Так, в Рязанском районе производится ежедневно более 153 тонн молока (+9,5 тонны к аналогичному периоду прошлого года), в Рыбновском районе надаивают 131,2 тонны (+12,6 тонны).

Суточный надой на фуражную корову по области составляет 18,1 кг, что также больше прошлогоднего на 1 кг. Лидерами по надою являются Пителинский (24,3 кг), Рыбновский (21,1 кг), Чучковский (22,2 кг), Пронский (20,5 кг), Кораблинский (20,2 кг), Касимовский (21,8 кг) и Рязанский (19 кг) районы.

За 5 месяцев текущего года во всех категориях хозяйств произведено 167,7 тысячи тонн молока, что на 4,8 процента больше аналогичного периода 2016 года. Сельхозпредприятия области с начала года произвели 145,7 тысячи тонн молока, что больше уровня прошлого года на 6,1 процента. Надой на фуражную корову в сельхозпредприятиях за 5 месяцев составил 2646 кг (+ 229 кг, что больше на 9,5 процента к уровню прошлого года).

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области