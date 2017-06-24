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В ДТП в Рязанской области погиб мотоциклист

10:37 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера примерно в 13.10 в Сасовском районе на первом километре автодороги Сасово-Батьки. 18-летний житель Рязанской области, управляя мотоциклом «Hyosung», двигаясь со стороны улицы Горького в направлении улицы Авиагородок города Сасово на мосту через реку Цна, не справился с управлением и упал с мотоцикла. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 июня 2017 года
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